Voltalia SA: Un T4 2020 très dynamique, des revenus en hausse de 65% à taux constants

Un T4 2020 très dynamique, des revenus en hausse de 65% à taux constants

Revenus consolidés du T4 2020 en hausse de 65% à taux de change constants, à 89,6 millions d’euros

Croissance soutenue des Ventes d’énergie grâce aux nouvelles centrales solaires et éoliennes, malgré la faiblesse du réal brésilien

Croissance solide des Services grâce à la vente d’un actif dans l’activité Développement et la hausse de l’activité Construction

Revenus consolidés de l’exercice 2020 en hausse de 57% à taux de change constants, à 239,6 millions d’euros

Contribution record de l’activité Ventes d’énergie, compensant les impacts liés à la COVID-19 , la faiblesse de la ressource en vent constatée sur le S1 2020, et la faiblesse du réal brésilien

Augmentation de la part des clients tiers dans les revenus de Services : contribution accrue au chiffre d’affaires consolidé

Confirmation des ambitions du Groupe

Trajectoire de croissance en ligne avec les ambitions d’EBITDA

Ambition de 2,6 GW d’ici 2023 sécurisée par le gigawatt de capacité installée à fin 2020 et les contrats de vente d’énergie signés pour une capacité additionnelle d’1 GW1

Voltalia (Euronext Paris ISIN code: FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du T4 2020 et de l’exercice 2020.

« Nous terminons l’année 2020 avec un chiffre d’affaires T4 2020 de près de 90 millions d’euros, notre trimestre le plus élevé jamais réalisé malgré les impacts de la crise sanitaire. De nombreux jalons ont été franchis cette année : notre capacité installée dépasse désormais un gigawatt, notre capacité sous gestion s’élève à 3,4 GW. Et la poursuite de la croissance est assurée avec 1 gigawatt de nouveaux contrats d’achat d’électricité remportés au cours de l’année. Cette très forte croissance s’est accompagnée d’une diversification géographique et technologique de notre activité. Forts de ces réalisations majeures et de fondamentaux renforcés, nous réaffirmons notre confiance quant à l’atteinte de nos objectifs à court et moyen terme», déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Revenus du T4 et de l’exercice 2020

En millions d’euros T4

20202 T4

2019 Var. à taux réels Var. à taux constants 3 2020 2019 Var. à taux réels Var. à taux constants Ventes d’énergie 50,0 46,6 +7% +35% 157,5 130,5 +21% +46% Services 60,5 35,34 +71% +75% 146,4 144,3 +1% +5% Total revenus (internes et externes) 110,5 82,0 +35% +52% 303,9 274,8 +11% +25% Éliminations5 (20,9) (19,6) +7% +11% (64,3) (99,3) -35% -33% Revenus consolidés 89,6 62,5 +43% +65% 239,6 175,5 +37% +57%

Autres chiffres clés

Production (en GWh) 968 715 +35% +35% 2 756 2 117 +30% +30% Capacité Installée (en MW, fin de période6) 1 015 678 +50% +50% Sous gestion (en MW, fin de période) 3 420 2 7507 +24% +24%

Revue des activités

Voltalia a réalisé un chiffre d’affaires T4 2020 de 89,6 millions d’euros, en hausse de 65% à taux de change constants. Le chiffre d’affaires annuel du Groupe s’élève à 239,6 millions d’euros, en croissance de +57% à taux de change constants. 45% des ventes annuelles 2020 ont été réalisées au Brésil contre 58% en 2019.

Ventes d’énergie

Les revenus de l’année 2020 s’établissent à 157,5 millions d’euros, en hausse de 46% à taux de change constants : la contribution, en année pleine, des actifs mis en service dans le courant de l’exercice 2019 (Râ Solar…), ajoutée à celle des nouveaux actifs entrés en exploitation sur l’année (VSM1, Helexia…) a largement compensé la faiblesse de la ressource en vent constatée sur le premier semestre 2020 et les retards dans la mise en service de certaines nouvelles centrales, en lien avec la crise sanitaire du COVID.

A taux de change réels, les ventes d’énergie ont progressé de 21%, traduisant l’affaiblissement des devises émergentes par rapport à l’euro dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale. Le taux moyen EUR/BRL était de 5,9 en 2020 contre 4,4 en 2019.

Les revenus du T4 2020 ont totalisé 50,0 millions d’euros, en croissance de 35% à taux de change constants par rapport à la même période de l’exercice précédent, portés par une production d’énergie accrue (+35%). Après prise en compte de la dépréciation de 27% du réal brésilien sur la période, les ventes d’énergie, à taux de change réels, ressortent en croissance de 7%.

Par pays

Au Brésil, la croissance de la production et des revenus est principalement liée à la mise en service du parc éolien VSM1 (163 MW) et à la contribution partielle de VSM2 (85 MW sur une capacité totale de 128 MW), dont la mise en service s’effectue progressivement. Le rattrapage saisonnier constaté au troisième trimestre 2020 s’est poursuivi : en moyenne, la production des parcs éoliens les plus anciens ressort en hausse de 94% sur le second semestre 2020 par rapport au premier qui était en net retrait par rapport à la production moyenne réalisée sur les premiers semestres passés ;

En France, les ressources en vent et en force hydraulique plus faibles ont été plus que compensées par la mise en service de nouvelles centrales solaires, au sol et en toiture ;

Dans les autres pays (Royaume-Uni, Belgique, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Jordanie et Egypte), la production a plus que doublé. En particulier, le Groupe enregistre une contribution accrue du solaire, grâce notamment à la consolidation des revenus des centrales photovoltaïques jordaniennes Ma’an et Mafraq nouvellement acquises et déjà en exploitation.

Services

Les revenus 2020 (internes et externes) s’élèvent à 146,4 millions d’euros, en hausse de 5% à taux de changes constants et de 1% à taux de change réels. Alors que les ventes internes ressortent en baisse de 35% sur l’année, en l’absence de nouveau projet fortement contributeur, les ventes externes à des clients tiers progressent de 80% par rapport à 2019, tirées par une activité commerciale très dynamique depuis la fin 2019.

Les revenus T4 2020 (internes et externes) totalisent 60,5 millions d’euros, en croissance de 75% à taux de change constants et de 71% à taux de change réels, par rapport au T4 2019 :

Les revenus de l’activité Développement & Construction atteignent 54,1 millions d’euros, en hausse de 77% à taux de change constants par rapport au T4 2019. La vente d’un portefeuille d’actifs pour une capacité totalisant 35,2 MW 8 se traduit par des revenus supérieurs à ceux constatés sur le T4 2019, trimestre qui incluait déjà le produit substantiel de la vente d’un actif en développement. Les revenus provenant de la vente de Services dans la construction progressent également de façon significative grâce à la mise en service de nouvelles centrales en France sur le dernier trimestre 2020 et la poursuite de la construction de centrales pour des clients tiers au Portugal.

se traduit par des revenus supérieurs à ceux constatés sur le T4 2019, trimestre qui incluait déjà le produit substantiel de la vente d’un actif en développement. Les revenus provenant de la vente de Services dans la construction progressent également de façon significative grâce à la mise en service de nouvelles centrales en France sur le dernier trimestre 2020 et la poursuite de la construction de centrales pour des clients tiers au Portugal. Les revenus de l’activité Exploitation & Maintenance s’établissent à 6,4 millions d’euros, en progression de 59% à taux de change constants, tirés en interne par la maintenance décénale de la centrale biomasse de Kourou en Guyane Française et, en externe, par l’intégration réussie de Greensolver.

L’intensivité de l’activité en termes de mises en service de centrales détenues en propre par Voltalia sur les derniers mois de l’exercice 2020 s’est traduite à la fois par des revenus plus élevés dans les Services et des éliminations aussi accrues par rapport au T4 2019. Après éliminations des ventes internes, la contribution des Services au chiffre d’affaires annuel consolidé 2020 ressort en hausse de 83% par rapport à 2019, à 82,1 millions d’euros. Il résulte de la croissance des revenus réalisés auprès des clients tiers dans les deux activités, Développement & Construction et Exploitation & Maintenance.

Développements récents

Vente d’un portefeuille de projets éoliens onshore de 35,2 MW associés à la fourniture d’une gamme de Services à un fonds d’infrastructures en France

En décembre 2020, aux termes d’un processus compétitif, Voltalia a cédé au Fonds Siloé Infrastructures, nouveau fonds de Crédit Mutuel Capital Privé, un portefeuille de trois centrales éoliennes bénéficiant de contrat long-terme de vente d’électricité : Coivert et Vergne (25,2 MW, en construction) et Adriers (10 MW, en exploitation).

Voltalia a assuré le développement de ces trois projets et la construction du parc éolien actuellement en exploitation (Adriers) et va assurer la construction de Coivert et Vergné.

Sur les trois actifs, Voltalia fournira des services d’Eploitation-Maintenance et, pour la première fois, Voltalia a également associé sur les trois parcs éoliens des services de gestion d’actifs de sa filiale Greensolver, démontrant les synergies commerciales moins d’un an après son acquisition.

Cette cession illustre la stratégie de Voltalia qui consiste à déveloper des projets et à les céder quel que soit leur stade de développement (projets prêt-à-construire, centrales en construction ou en exploitation) et d’allouer les ressources à des projets de production d’électricité compétitifs et non subventionnés partout où la société opère.

Acquisition d’une participation majoritaire dans un portefeuille de 57 MW de centrales solaires en Jordanie

Voltalia a acquis une participation majoritaire à hauteur de 70 % d’un portefeuille de 4 centrales solaires en Jordanie pour un total de 57 MW. Ces centrales ont été construites, exploitées et en partie développées par Voltalia depuis 2015. Grâce à cette acquisition, Voltalia est désormais un producteur d’électricité en Jordanie, un marché en plein essor. Les centrales bénéficient d’un contrat de vente d’électricité signé en 2016 pour une durée de 20 ans. Les revenus, dollarisés, sont garantis par le gouvernement de Jordanie pour la durée totale du contrat.

Signature de nouveaux Corporate PPA

Au T4 2020, Voltalia a signé quatre nouveaux Corporate PPA9:

En France, LCL, une banque du groupe Crédit Agricole leader des ETI et des PME et Voltalia ont lancé une offre inédite qui permettra à une quinzaine d’entreprises parmi les plus engagées dans la transition énergétique de bénéficier de contrats qui sécurisent sur une longue période leur approvisionnement en électricité verte à prix garantis. L’électricité proviendra d’une nouvelle centrale de 56 MW que Voltalia va développer et exploiter dans le sud de la France.

En France, Voltalia a signé un Corporate PPA d’une durée minimum de 15 ans avec Decathlon et va construire une nouvelle centrale solaire de 16 MW dans le Sud-Est de la France pour fournir ses sites français. La centrale sera mise en service d’ici 2023 et fournira environ 15 % de la consommation électrique annuelle de Decathlon en France.

Au Royaume-Uni, Voltalia a remporté le premier Corporate PPA signé entre un producteur d’énergies renouvelables et une autorité publique et fournira ainsi via un contrat de 15 ans de l’électricité verte à la City, le prestigieux quartier des affaires de Londres. L’électricité sera produite par une nouvelle centrale solaire d’une capacité de 49,9 MW construite par Voltalia dans le Dorset.

Au Brésil, Helexia, la filiale de Voltalia spécialisée dans les toitures solaires et les solutions d’efficacité énergétique a remporté un contrat de 20 ans pour fournir de l’électricité renouvelable aux réseaux de téléphonie mobile de Telefonica Vivo. Seize nouvelles centrales solaires situées dans cinq états seront construites pour une capacité totale de 60 MW, un contrat majeur pour Helexia dont le portefeuille atteint désormais 165 MW, soit 3,2 fois sa capacité installée lors de son acquisition en 2019.

La puissance installée dépasse 1 GW grâce aux nouvelles mises en service

En novembre 2020, Voltalia a mis en service une nouvelle centrale de stockage par batteries d’une capacité de 10 MW, à Mana en Guyane française. Cette nouvelle installation renforce le complexe de stockage de Toco, le plus grand système de stockage par batteries en France dont 12,6 MW sont en exploitation et 0,5 MW en construction.

A la fin du T4 2020, Voltalia a annoncé le début de l’exploitation de son parc éolien de Sarry en Bourgogne Franche-Comté (France). Le parc éolien de Sarry d’une puissance installée de 23,1 MW a produit ses premiers kWh. Le parc bénéficiera des très bonnes ressources en vent de la Bourgogne-Franche-Comté et participera activement à l’atteinte de l’objectif de développement des énergies renouvelables fixé par la région.

A la fin du T4 2020, la nouvelle centrale biomasse de Voltalia, Cacao, en Guyane française, a produit ses premiers kWh. La centrale de Cacao, d’une puissance de 5,1 MW, a été conçue et construite par Voltalia qui en assure également la maintenance. Elle bénéficie d'un contrat avec tarif garanti pour une durée de 25 ans. La centrale sera dotée d’une capacité de stockage grâce à des batteries d’une capacité de 550 kW / 250 kWh, permettant de moduler extrêmement rapidement la puissance de la centrale et contribuer à stabiliser le réseau non interconnecté de la Guyane.

Financement vert

Début Janvier 2021, Voltalia a lancé avec succès un nouveau document cadre de financement vert et durable et une émission inaugurale d’obligations convertibles vertes pour un montant nominal de 200 millions d’euros. Largement sursouscrite, cette émission bénéficie de termes très favorables tant pour Voltalia que pour les actionnaires existants10. Le produit net de cette émission sera affecté au financement et/ou au refinancement des projets verts de Voltalia, y compris de potentielles acquisitions.

Ambitions : les ambitions court et moyen terme sont confirmées.

Les ambitions de puissance installée et d’EBITDA pour 2020, 2021 et 2023 sont toutes confirmées par la trajectoire de croissance et l’actvité commerciale de Voltalia.

2020 2021 2023 Capacité 1 GW en exploitation - 2.6 GW en exploitation ou en construction EBITDA ~100 millions d’euros ~170 millions d’euros 275-300 millions d’euros Hypothèses pour une ressource éolienne/solaire/hydroélectrique moyenne

et un taux EUR/BRL de 6,3 à partir du S2 2020





Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de», « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2019 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 25 mars 2020.Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.





Capacité installée au 31 décembre 2020

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride* 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Brésil 665,5 16,0 681,5 464,3 Egypte 32,0 32,0 32,0 Jordanie 57,0 57,0 - France 74,2** 83,7 4,5 162,4 129,4 Guyane française 22,2 1,7 5,4 29,3 13,3 Grèce 4,7 4,7 4,7 Royaume-Uni 7,3 7,3 7,3 Portugal 12,8 12,8 4,7 Italie 10,2 10,2 8,1 Belgique 11,6 11,6 11,3 Espagne 6,4 6,4 2,7 Total 739,7 247,9 1,7 9,9 16,0 1 015,2 677,8

*4 MW de solaire et 12 MW de thermique

**Incluant Adriers (10 MW) cédé le 31/12/2020

Production d’électricité

(En GWh) Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride* Total 2020 Total 2019 Brésil 2 272,4 45,1 2 317,5 1 833,1 Egypte 76,5 76,5 12,7 Jordanie 33,8 France 134,1 101,2 6,4 241,6 199,2 Guyane française 4,3 8,9 19,6 32,8 32,5 Grèce 7,2 7,2 7,1 Royaume-Uni 8,7 8,7 7,8 Portugal 7,3 7,3 6,2 Italie 14,0 14,0 8,8 Belgique 12,0 12,0 10,1 Espagne 5,0 5,0 Total 2 406,5 249,8 8,9 25,9 45,1 2 756,4 2 117,4

*Incluant la production solaire d’Oiapoque

Prochain rendez-vous : résultats de l’exercice 2020, le 25 mars 2021 (pré-bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 8,5 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses plus de 1 000 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

Relations Investisseurs : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin

Relations Presse : Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr . T. +33 (0)1 56 88 11 11













1 En exploitation et en construction

2 Données trimestrielles calculées par différence entre l’année pleine et les neuf premiers mois

3 Calculée sur la base des revenus 2020 au taux de change 2019

4 Une contribution de 0,4 million d’euros de l’activité Télécom a été retraitée de Ventes d’énergie à Services. Aucune contribution de l’activité Télécom n’a été comptabilisée en 2020

5 Éliminations : les services fournis par l'activité Services pour les centrales électriques du Groupe sont éliminés lors de la consolidation financière

6 Incluant Adriers (10 MW) : voir la section Développements récents

7 A compter de Mars 2020, y compris Greensolver

8 Voir la section Développement récents

9 Corporate Power Purchase Agreement: contrat d’achat d’électricité long-terme par lequel une entreprise s’approvisionne directement en électricité auprès d’un producteur d’énergies renouvelables

10 Voir communiqué de presse du 6 janvier 2021







