Voltalia : acquiert une centrale solaire de 60 mégawatts aux Pays-Bas

Le 07 décembre 2023

Voltalia, entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, annonce l'acquisition d'une participation de 55% dans la centrale solaire de Mosselbanken (60 mégawatts) aux Pays-Bas. Située en Zélande, la province la plus au sud-ouest des Pays-Bas, cette centrale solaire se trouve dans le port industriel de Terneuzen. Les revenus de la centrale bénéficient d'un contrat de vente d'électricité (PPA) de 15 ans.



Voltalia est actif depuis 2019 aux Pays-Bas en tant que prestataire de services, avec le développement, la construction, l'exploitation, la maintenance et la gestion de centrales solaires pour des clients tiers, directement et par l'intermédiaire de Greensolver, sa filiale spécialisée dans les services de gestion de centrales d'énergie renouvelable.



Le marché néerlandais présente un potentiel significatif pour Voltalia, non seulement dans la production d'énergie, mais aussi en offrant des services sur toute la chaîne de valeur de l'énergie renouvelable.



Le groupe dispose actuellement de bureaux à Amsterdam et à Groningue, employant au total une dizaine de salariés permanents.