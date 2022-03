Voltalia : cède 33% d'une centrale solaire au Brésil à STOA

Voltalia annonce céder 33% de sa centrale solaire de 320 MW au Brésil, la centrale solaire SSM1&2, à STOA, un fonds d'investissement spécialisé dans les projets d'infrastructures dans les pays en développement et émergents.



Actuellement en construction, la centrale solaire doit entrer en service au cours du premier semestre 2022. SSM1 & 2 est adossé à cinq contrats de vente d'électricité d'une durée moyenne de 16 ans.



SSM1 & 2 fait partie du cluster 'Serra Branca', entièrement développé par Voltalia. Il s'agit du plus grand cluster éolien et solaire au monde avec une capacité potentielle de 2,4 gigawatts.







