Voltalia : certification PEFC pour la centrale de Kourou

Voltalia annonce que la production d'électricité de sa centrale biomasse de Kourou, en Guyane Française, a été certifiée par le label du Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), ONG sans but lucratif et plus grand certificateur forestier mondial.



Depuis 10 ans, la centrale de Kourou brûle des déchets de scieries, d'entreprises de charpenterie et de défriches urbaines et industrielles guyanaises afin de produire localement de l'électricité renouvelable. En 2020, 94,4% du bois utilisé à la centrale était certifié.



'La centrale biomasse de Kourou a été la première centrale électrique française d'outre-mer fonctionnant à 100% avec de la biomasse à obtenir ce type de certification', souligne le groupe d'énergies renouvelables.





