Voltalia : confirme son objectif d'EBITDA normatif d'environ 170 millions d'euros

Les revenus nets de Voltalia sont ressortis à 411,9 millions d’euros en 2021, en hausse de 77% sur un an (+81% à taux de change constants). Ils ont bénéficié de la croissance des Ventes d’énergie (+33% à 216,2 millions d’euros) et ainsi que des Services (271,6 millions d’euros, soit une multiplication par 2,8 après élimination des ventes internes de Services). Les revenus nets du quatrième trimestre ont quant à eux atteint 158,3 millions d’euros, en hausse de 90% (+87% à taux de change constants). La production d'énergies s'est élevée à 4 143 GWh en 2021 (+51%), dont 1 233 (+29%) au T4.



Au regard des revenus enregistrés en 2021, le spécialiste des énergies vertes a confirmé son objectif 2021 d'un EBITDA normatif autour de 170 millions d'euros. A hortizon 2023, son objectif est d'atteindre 275 à 300 millions d'euros.



De plus, l'ambition d'atteindre 2,6 GW en exploitation ou en construction d'ici fin 2023 est réaffirmée et sécurisé par les 1,7 GW déjà en exploitation ou en construction à fin décembre 2021 et le stock de 1 GW de contrats remportés et dont la construction n'a pas encore été lancée.