Voltalia : construction d'un parc éolien de 37,4 MW

Voltalia annonce ce soir la mise en construction du parc des Rives Charentaises, dont la mise en service est prévue au premier semestre 2024.



Selon Voltalia, la production du parc des Rives Charentaises permettra de couvrir la consommation en électricité de plus de 32 800 habitants, contribuant ainsi à l'autonomie énergétique, en plus de la lutte contre le réchauffement climatique.



Situé sur six communes entre la Vienne (Lizant, Genouillé et Surin) et la Charente (Taizé-Aizie, Nanteuil-en-Vallée et Le Bouchage) dans la région Nouvelle-Aquitaine, le parc éolien des Rives Charentaises comprendra 17 éoliennes d'une puissance unitaire de 2,2 mégawatts soit une puissance installée totale de 37,4 mégawatts.



