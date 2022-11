Voltalia : contrat d'électricité renouvelable avec Renault

Voltalia a annoncé jeudi la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité solaire visant à accompagner Renault dans sa stratégie de transition énergétique.



Le contrat couvre une puissance totale de 350 mégawatts représentant la production d'environ 500 gigawattheures par an.



D'une durée de 15 ans, il s'agit du plus grand contrat d'approvisionnement en électricité renouvelable (PPA) jamais signé en France.



Aux termes de l'accord, Voltalia installera des panneaux photovoltaïques sur les sites français du constructeur automobile pour une puissance de 100 mégawatts à partir de 2025.



La capacité mise à disposition de Renault par Voltalia augmentera de façon constante sur les années qui suivent, ce qui permettra d'atteindre 350 mégawatts au total en 2027.



L'accord doit permettre à la firme au losange, qui veut accélérer la décarbonation de ses usines en France, de couvrir jusqu'à 50% de la consommation d'électricité de ses activités de production dans l'Hexagone à horizon 2027.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Voltalia progressait de 0,6% jeudi matin suite à cette annonce, dans un marché parisien en petite hausse d'environ 0,1%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.