Voltalia : début d'un projet de toitures solaires en Hongrie

Voltalia annonce que sa filiale Helexia a débuté de la construction de trois toitures sur un total de 20 toitures solaires pour Auchan en Hongrie, projet représentant une capacité de 25,1 mégawatts et la consommation électrique annuelle de 20.000 habitants.



Helexia prend en charge le développement, la construction, le financement et la mise en service des centrales solaires sur les toitures de ces magasins. Ce projet en autoconsommation concerne 20 sites répartis sur l'ensemble de la Hongrie.



Les panneaux solaires de trois premiers magasins ont été installés. Les 17 autres sites entreront en construction progressivement fin 2022 et dans le courant de l'année 2023. En tout, ceci permettra d'éviter l'émission de plus de 4.730 tonnes de CO2 par an.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.