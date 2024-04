Voltalia : des résultats annuels solides

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, a rendu compte de ses résultats annuels d'où ressortent un Ebitda de 241,1 millions d'euros , en progression de 76% avec une marge à 48,7% contre 29,4% un an plus tôt, et un résultat net de 29,6 millions d'euros contre une perte de 7,2 millions d'euros en 2022. Le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de 6% à 495,2 millions d'euros. Les ventes d'énergie et les Services contribuent respectivement à hauteur de 60% et 40% du chiffre d'affaires 2023.



Voltalia annonce pour 2024 de nouveaux objectifs et table sur un Ebitda à environ 255 millions d'euros, en croissance de 6% par rapport à 2023, dont environ 230 millions d'euros issus des ventes d'énergie.