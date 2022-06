Voltalia : développe un nouveau complexe renouvelable solaire dans le sud-est du Brésil

Voltalia a annoncé le développement d'un nouveau complexe photovoltaïque, d'une capacité potentielle de plus de 1,5 gigawatt dans l'Etat du Minas Gerais. Après avoir développé au Brésil ses grands complexes de Serra Branca (potentiel de 2,4 gigawatts, dans l'Etat du Rio Grande do Norte) et de Canudos (potentiel de plus d'1 gigawatt, dans l'état de Bahia), Voltalia développe Arinos, un nouveau complexe solaire avec un potentiel de plus d'1,5 gigawatts, situé cette fois dans le sud-est du pays.



Avec le complexe d'Arinos, Voltalia assure le développement pour son propre compte mais également pour le compte de tiers. Voltalia a déjà signé des partenariats, notamment avec CTG Brazil, une référence en matière d'énergie propre dans le pays.



Après approbation, ces partenaires achèteront une partie importante des sites solaires du complexe d'Arinos une fois terminée la phase de développement de chaque site et donc peu avant le début de la construction.



Le fait de développer des grands complexes de projets permet la mutualisation des infrastructures, des réseaux de connection et de la maintenance. Ceci est bénéfique, notamment pour les projets conservés par Voltalia.