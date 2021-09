Voltalia : distingué dans le classement ESG de Sustainalytics

Voltalia annonce se classer parmi les 10 premières entreprises du secteur mondial des énergies renouvelables, pour sa troisième participation au classement de l'agence de notation extra-financière (ESG) Sustainalytics.



L'entreprise se positionne ainsi au septième rang sur 71 entreprises (et au 13ème rang du secteur des utilities sur 606 entreprises). 'Avec une note de 14,1, Voltalia est en constante progression après les notes de 19,2 en 2019 puis de 15,2 en 2020', souligne le groupe.



Le résumé du rapport d'évaluation souligne que la gestion des thématiques ESG est maîtrisée et que les risques sont considérablement réduits. La note de Voltalia confirme que les mesures mises en oeuvre tiennent compte des attentes des parties prenantes.



