Voltalia : en chute avec une levée de fonds

Voltalia lâche plus de 7% après l'annonce du lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS pour un montant brut d'environ 490 millions d'euros, opération soutenue par des engagements de souscription à hauteur de 72,95% du total.



Cette émission des actions nouvelles est destinée à fournir à la société d'énergies renouvelables des moyens supplémentaires pour financer son objectif d'une capacité consolidée d'au moins cinq gigawatts en exploitation ou en construction à horizon 2027.



Le prix de souscription est fixé à 13,70 euros par action nouvelle et la période de souscription se déroulera du 21 au 30 novembre inclus, pour un règlement-livraison et une admission des actions nouvelles prévus le 7 décembre.



