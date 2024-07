Voltalia exploite 6,4 gigawatts pour clients tiers

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, franchit le cap des 6 gigawatts au niveau mondial grâce à un nouveau contrat d'exploitation et de maintenance au Brésil

" Une fois encore, nos clients reconnaissent les normes de performance élevées de Voltalia en matière d'exploitation et de maintenance. Nous progressons rapidement vers notre objectif global de 8 gigawatts exploités pour compte de tiers à horizon 2027 ", déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Le nouveau contrat, signé avec trois clients, marque la consolidation des capacités de service de Voltalia au Brésil. Il porte sur la maintenance prédictive, préventive et corrective, la gestion des stocks et les services auxiliaires pour les installations d'Arinos, un complexe développé et vendu par Voltalia dans l'État brésilien de Minas Gerais.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024, 24 juillet 2024 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,1 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 16,6 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 1 850 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifn

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19

Pièce jointe