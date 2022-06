Voltalia intégre le segment Euronext Tech Leaders

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, est fier de faire partie d'Euronext Tech Leaders, le nouveau segment de marché lancé par Euronext aujourd'hui, dédié aux entreprises technologiques de pointe et à forte croissance en Europe

Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises leaders et à forte croissance, chacune répondant à un ensemble de critères spécifiques pour se qualifier. Ce nouveau segment de marché pan-européen comprend des entreprises des secteurs du numérique, des technologies de la santé et des énergies renouvelables, déjà cotées sur les différentes bourses Euronext en Europe.

Le segment augmentera la visibilité des entreprises présentes, tandis que le futur indice Euronext Tech Leaders, qui réunira toutes les entreprises membres du segment Euronext Tech Leaders, renforcera encore l'attractivité du secteur technologique européen.

Acteur des énergies renouvelables à forte croissance, Voltalia a enregistré une croissance continue à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son EBITDA, avec un CAGR de plus de 46% du chiffre d'affaires et de plus de 40% de l'EBITDA, depuis son introduction en bourse en 2014. Son profil multi-technologique (éolien, solaire, hydraulique, biomasse et stockage) permet à Voltalia de s'adapter rapidement aux nouvelles innovations technologiques et de proposer en permanence à ses clients les solutions énergétiques les plus compétitives qui soient.

Voltalia ne se concentre pas uniquement sur les performances financières et est très consciente de sa responsabilité envers la société. L'entreprise a défini sa Raison d'Être " Améliorer l'environnement global en favorisant le développement local " il y a plus de cinq ans et l’a inscrite dans ses statuts en 2020. Voltalia a adopté le statut d'Entreprise à Mission lors de son Assemblée Générale annuelle de 2021, en ajoutant à ses statuts trois objectifs environnementaux et sociaux qu'elle poursuivra dans ses activités commerciales.

« Voltalia est très heureux de faire partie de l'initiative Tech Leaders d'Euronext. Cette inclusion souligne le caractère de croissance à long terme de Voltalia et sa volonté d'investir continuellement dans les nouvelles technologies, en fournissant à ses clients les dernières solutions disponibles sur le marché des énergies renouvelables", a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 11,1 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 300 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



