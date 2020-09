Voltalia : le cours chute suite à la révision des objectifs

25/09/2020 | 17:31

Le titre Voltalia chute de 8% à la bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé revoir ses ambitions à la baisse pour 2020, avec un EBITDA de 100 millions d'euros, soit bien en-deçà de son objectif initial (160 à 180 millions) - finalement repoussé à 2021.



L'exercice actuel se trouve affecté par l'impact de change négatif (-25 millions d'euros) consécutif à la dépréciation du BRL contre l'euro, a estimé Invest Securities, soulignant aussi le recul de la performance opérationnelle au 1er semestre (-7,5 millions d'euros) et les retards de mises en service/décalage de vente de projets (-27 millions d'euros).



Cet accident de parcours ne remet toutefois pas en cause les solides perspectives. L'objectif d'EBITDA 2023 de 275 à 300 millions d'euros est confirmé et les capacités (2,6GW) sécurisées à 92% par des contrats.



Ce matin, Invest Securities relevait toutefois son objectif de cours à 17,2E (contre 15E) tout en restant neutre en l'absence de potentiel.



