Voltalia : met en service la centrale de stockage par batteries de Hallen, au Royaume-Uni

Voltalia a annoncé la mise en service du projet Hallen Système de Stockage d'Energie par Batteries (SSEB), une centrale de stockage de 32 mégawatts et 32 mégawattheures, située près de la ville de Bristol dans la région d’Avonmouth, au Royaume-Uni. Cette centrale de stockage par batteries lithium-ion inclue 16 modules, chacun d’une capacité unitaire de 2 mégawattheures. Initialement prévu au premier trimestre 2022, la centrale a stocké puis destocké ses premiers kilowattheures le 23 décembre 2021.



La centrale de Hallen opérera sur plusieurs marchés en fournissant des services de gestion de fréquence, d'équilibrage et d'autres services auxiliaires sur le réseau britannique, localement et nationalement.