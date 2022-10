Voltalia : met en service sa plus grande centrale solaire

Voltalia annonce achever la mise en service complète de SSM1-2, soit son plus grand projet solaire, d'une capacité de 320 MW, situé dans le complexe de Serra Branca, dans l'État brésilien du Rio Grande do Norte.



' La mise en service de SSM1-2 est une grande satisfaction. Le travail se poursuit avec le chantier voisin de SSM3-6, d'une puissance de 260 mégawatts, qui a débuté en mars 2022 ', explique en substance Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.



Initialement d'une capacité de 32 mégawatts, la taille du projet a été décuplée grâce à de nouveaux contrats de vente d'électricité à long terme signés avec une série d'acheteurs, dont Braskem, un grand groupe pétrochimique, et Copel, un des leaders du secteur électrique brésilien partenaire de Voltalia sur plusieurs opérations.



Les contrats long-terme de vente d'électricité ont une durée moyenne de 16 ans, précise Voltalia.



