Voltalia : met en service son parc éolien de Sud Vannier

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, poursuit son ancrage territorial dans le Grand Est en France et annonce la mise en service de son parc éolien de Sud Vannier. D’une capacité de 23,6 mégawatts, le projet Sud Vannier est le premier parc éolien de Voltalia en région Grand Est et le troisième parc éolien dans le quart Nord-Est de la France après ceux de Sarry (23,1 mégawatts) et de Molinons (10 mégawatts). L'électricité produite sera vendue à Leroy Merlin aux termes d'un contrat de 23 ans, le premier Corporate PPA éolien de France.



La production de ce projet équivaut à la consommation domestique d'environ 26 000 personnes, soit environ 15% de la population du département de la Haute-Marne.



La région Grand Est affiche des objectifs importants en termes d'approvisionnement en énergie renouvelable : être à énergie positive et bas carbone d'ici 2050.