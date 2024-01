Voltalia : mise en service d'une centrale solaire de 12,1 MW

Voltalia fait savoir que sa centrale solaire de 12,1 MW de Logelbach (Grand-Est) est entrée en service.



Installée dans la commune de Wintzenheim, en périphérie de Colmar, ' elle offre une solution durable de production d'énergie renouvelable en valorisant économiquement et environnementalement ce site dégradé ', souligne Voltalia.

Le parc solaire s'étend sur 12 hectares et dispose de 21 384 panneaux solaires.



La production annuelle représente l'équivalent de la consommation en électricité d'environ 6 000 habitants et permettra d'éviter l'émission de 2 545 tonnes de CO2 par an.



Avec cette nouvelle centrale, Voltalia détient désormais une capacité solaire totale installée de 221 mégawatts dans l'Hexagone.





