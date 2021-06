Voltalia : Rapport des Commissaires aux comptes – Comptes Annuels 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2020 Grant Thornton Commissaire aux Comptes VOLTALIA 29, rue du Pont Société Anonyme 92200 Neuilly-Sur-Seine au capital de 543 083 311,80 € 84, boulevard de Sébastopol Mazars 75003 Paris Commissaire aux Comptes 61, rue Henri Regnault 92075 Paris La Défense Cedex

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels VOLTALIA Exercice clos le 31 décembre 2020 Aux actionnaires de la société Voltalia, Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Voltalia relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. Fondement de l'opinion Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Grant Thornton Voltalia Page 2 / 8 Mazars Exercice clos le 31 décembre 2020 Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. Justification des appréciations - Points clés de l'audit La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci- avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Titres de participation et créances rattachées à des participations - notes 7.1.3.2 et 7.1.3.3 de l'annexe aux comptes annuels. Risque identifié Au 31 décembre 2020, les titres de participation sont inscrits au bilan pour une valeur nette comptable de 385 714 milliers d'euros. Les créances rattachées à ces participations s'élèvent, en valeur nette, à 337 565 milliers d'euros. Ainsi, les titres de participations et les créances qui y sont rattachées représentent près de 76 % du total du bilan actif de Voltalia.

Grant Thornton Voltalia Page 3 / 8 Mazars Exercice clos le 31 décembre 2020 La valeur brute des titres de participation correspond à leur coût d'achat hors frais accessoires. Les titres de participation sont dépréciés dès lors que leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur comptable. Comme indiqué dans les notes 7.1.3.2 et 7.1.3.3 de l'annexe aux comptes annuels, la valeur d'inventaire est appréciée sur la base de la situation nette ou des perspectives des entités concernées. Nous avons considéré l'évaluation des titres de participation et des créances qui y sont rattachées comme un point clé de l'audit compte tenu de leur importance et du recours au jugement de la direction pour estimer la valeur d'inventaire compte tenu des hypothèses et estimations inhérentes à la détermination de celle-ci. Réponses apportées lors de notre audit Nos travaux ont principalement consisté, sur la base des informations qui nous ont été communiquées, à : vérifier que les critères de détermination de la valeur d'inventaire des titres de participation et créances rattachées retenus par la direction de la société étaient appropriés et que les calculs des dépréciations découlant de celles-ci étaient corrects ;

celles-ci étaient corrects ; vérifier que les capitaux propres retenus concordent avec les comptes annuels des entités concernées, notamment pour les évaluations reposant sur des éléments comptables ;

vérifier la cohérence et l'actualisation des prévisions des flux futurs de trésorerie pour les évaluations reposant sur un modèle de type Discounted Cash Flows ; et

apprécier le caractère recouvrable des créances rattachées à des participations au regard des analyses effectuées sur les titres de participation. Stocks et encours - notes 7.1.3.2 et 7.1.3.3 de l'annexe aux comptes annuels Risque identifié Au 31 décembre 2020, les stocks et encours sont inscrits au bilan pour une valeur nette comptable de 36 499 milliers d'euros. Les encours de production correspondent aux coûts activés sur les projets de centrales en cours de développement. L'activation des dépenses par projet est réalisée dès lors qu'une liste de critères exhaustive est vérifiée. Les coûts relatifs aux projets ne remplissant pas les critères d'activation demeurent en charges.

Grant Thornton Voltalia Page 4 / 8 Mazars Exercice clos le 31 décembre 2020 Nous avons considéré la valeur des stocks et encours comme un point clé de notre audit compte tenu de la complexité des modèles utilisés pour l'activation des projets de centrales en développement et de leurs sensibilités aux données et hypothèses retenues par la Direction sur lesquelles se fondent les estimations. Réponses apportées lors de notre audit Nos travaux ont principalement consisté, sur la base des informations qui nous ont été communiquées, à : apprécier le respect des critères d'activation relatifs aux stocks et encours, notamment par entretiens avec la direction et les principaux responsables de l'activité développement ;

revoir la documentation des principales activations de l'exercice, sur la base du fichier de suivi des encours établi par la société ; et

revoir les hypothèses de rentabilité des principaux nouveaux projets de l'exercice. Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 24 mars 2021 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels. Rapport sur le gouvernement d'entreprise Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4,L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce.

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.