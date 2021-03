Voltalia : Résultats annuels 2020 Forte amélioration de la rentabilité et atteinte des objectifs 2020 Ambitions 2021 et 2023 confirmées et visibilité long terme renforcée

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

25 mars 2021

Résultats annuels 2020

Forte amélioration de la rentabilité et atteinte des objectifs 2020 Ambitions 2021 et 2023 confirmées et visibilité long terme renforcée

Forte progression des résultats en 2020, malgré la crise sanitaire

• Croissance des revenus (+33%), de l'EBITDA (+50%) et du résultat net part du Groupe (+71%)

Objectifs 2020 atteints

• Capacité installée de 1,015 gigawatts (+50%)

• Capacité sous gestion pour les clients tiers de 2,4 gigawatts (x5 comparé à fin 2019)

• EBITDA normatif1 de 101,1 millions d'euros

Confirmation des objectifs 2021 et des ambitions 2023

• Objectif 2021 d'EBITDA normatif2 de 170 millions d'euros

• Ambitions 2023 d'une capacité en exploitation et en construction, déjà totalement sécurisée, de 2,6 gigawatts, pour un EBITDA normatif2 de 275 à 300 millions d'euros

Structure financière robuste et visibilité long terme renforcée

• Levier d'endettement maîtrisé (55%) et trésorerie substantielle à fin 2020 (220 millions d'euros), encore renforcée par l'Océane verte émise en janvier 2021

• Revenus futurs sous contrats de 6,5 milliards d'euros (28 fois les revenus 2020)

• Portefeuille de projets en développement de 9,7 gigawatts (+24% depuis fin 2019)

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code: FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats annuels consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d' Administration qui s'est réuni en date du 24 mars 2021.

Voltalia commentera ses résultats annuels 2020 et ses perspectives à court et moyen terme lors d'un webcast en direct à partir de 8h30, heure de Paris, jeudi 25 mars 2021. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site Web : https://www.voltalia.com/fr/investisseurs

« Si 2020 a été marquée au plan mondial par une crise sanitaire et économique posant des défis multiples, elle est avant tout une année aux nombreux succès pour Voltalia. Notre rentabilité ressort en amélioration très substantielle et nous avons continué de sécuriser notre croissance future par l'accélération de la signature de nouveaux contrats de vente d'électricité et de services. Forts de la solidité éprouvée de nos fondamentaux, de notre portefeuille de projets en développement qui atteint désormais 9,7 gigawatts et de la robustesse de notre structure financière, nous disposons de tous les atouts pour poursuivre notre trajectoire de croissance forte et rentable », déclare Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

1 En septembre 2020, Voltalia avait annoncé un objectif 2020 révisé d'environ 100 millions d'euros d'EBITDA sur une base normative, c'est à dire avec une hypothèse de ressource éolienne, solaire et hydraulique moyenne sur le second semestre 2020 et d'un taux de change EUR/BRL de 6,3 à partir du 24 septembre (et donc d'un taux moyen annuel de 5,9)

2 « Normatif » signifie calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique moyenne sur le long terme

1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

25 mars 2021

CHIFFRES CLÉS : CROISSANCE DE L'ACTIVITE, HAUSSE DE LA RENTABILITE, OBJECTIF

D'EBITDA ATTEINT

Var. Var. à En millions d'euros 2020 2019 à taux courants taux constants* Revenus 233,5 175,5 +33% +55% EBITDA 97,5 65,1 +50% +88% Marge d'EBITDA 41,7% 37,1% +4,6 pts +8 pts Résultat net part du Groupe 7,9 4,6 +71% x3,7

* Le taux de change moyen EUR/BRL auquel ont été arrêtés les comptes 2020 ressort à 5,89 vs. 4,4 en 2019.

Les revenus de l'année ressortent à 233,5 millions d'euros, en forte progression de +55% à taux de change constants et de +33% à taux de change courants. Comme annoncé précédemment, l'activité a été portée par l'accélération des mises en service de nouvelles centrales et par une excellente dynamique des services auprès des clients tiers. La part des revenus hors Brésil a progressé, passant de 42% en 2019 à 52% en 2020.

L'EBITDA consolidé s'établit à 97,5 millions d'euros en hausse de +88% à taux de change constants et +50% à taux de change courants, grâce à une double progression de la rentabilité de l'activité Ventes d'énergie et

des Services pour clients tiers. La croissance du Groupe a aussi permis de mieux amortir les coûts fixes. Il en résulte une croissance substantielle de la rentabilité avec une marge d'EBITDA de 41,7% des revenus contre 37,1% en 2019 (+4,6 points).

Tout comme au premier semestre 2020, le second semestre a été impacté par un effet ressource négatif, essentiellement lié à un niveau de vent au Brésil inférieur à la moyenne long terme (-3,6 millions d'euros à l'échelle du Groupe sur le second semestre). L'EBITDA 2020 normatif ressort ainsi à 101,1 millions d'euros, en ligne avec l'objectif annoncé par le Groupe.

Le bénéfice net part du Groupe ressort à 7,9 millions d'euros, multiplié par 3,7 à taux de change constants et en hausse de +71% à taux de change courants par rapport à 2019.

REVUE DES ACTIVITÉS

Ventes d'énergie : forte progression de l'EBITDA malgré un faible vent au Brésil

Chiffres clés financiers

En millions d'euros

Avant éliminations des services fournis en interne

Revenus

EBITDA

Marge d'EBITDA

2020 2019 Var. à taux courants Var. à taux constants 163,1 130,6 +25% +51% 100,9 76,1 +33% +62% 61,9% 58,3% +3,6 pts +4 pts

2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

25 mars 2021

Indicateurs opérationnels

Production (en GWh)

Capacité installée (en MW, fin de période)

Facteur de charge éolien au Brésil Facteur de charge éolien en France Facteur de charge solaire en France

2019 Var. Facteurs de charge3 2020 Moyenne long terme Voltalia Moyenne long terme nationale 2 756 2 117 +30% 1 015 678 +50% 44% 49% -5% 51% 43%4 28% 27% +1% 25% 25%5 17% 19% -2% 20% 15%6

▪ Forte croissance des revenus grâce à l'augmentation de la capacité installée

Les revenus des Ventes d'énergie s'établissent à 163,1 millions d'euros, en croissance de +51% à taux de change constants et de +25% à taux de change courants.

Cette progression des revenus résulte d'abord de la croissance de la capacité installée : à fin 2020 elle s'élève à 1 015 MW, au delà de l'objectif de 1 GW que le Groupe s'était fixé, grâce à l'addition de 337 MW de nouveaux projets contre 154 MW en 2019. Cette forte croissance est d'autant plus notable qu'elle a été réalisée dans un

contexte sanitaire particulièrement complexe, qui a entrainé des retards significatifs dans la construction et la mise en service de plusieurs projets.

La progression des revenus résulte aussi de l'effet année pleine des centrales entrées en exploitation dans le courant de l'exercice précédent, de la consolidation sur douze mois d'Helexia (acquise mi-2019) et de la consolidation sur quatre mois des centrales solaires acquises en Jordanie.

A 51% en moyenne à long terme, le facteur de charge des éoliennes brésiliennes de Voltalia est supérieur à la moyenne nationale du secteur. Cet écart favorable est également constaté dans les autres pays du Groupe et résulte de s grande sélectivité lorsqu'il choisit les sites à développer et de la compétence de ses équipes de maintenance, d'ailleurs reconnue par la confiance des clients tiers de Voltalia. La progression des revenus 2020

a cependant été freinée par un faible vent au Brésil, inférieur à la moyenne long terme tout comme en 2019.

▪ Croissance de l'EBITDA plus rapide que celle des revenus

Les Ventes d'énergie ont généré en 2020 près de 47 millions d'euros d'EBITDA supplémentaires par rapport à fin 2019 à taux de change constants et 24,8 millions d'euros à taux de change courants.

Dans les deux cas, la hausse est plus rapide que celle des revenus. Il en résulte une marge d'EBITDA en progression de 3,6 points.

L'amélioration s'explique par la qualité des nouvelles centrales mises en service, la perception de compensations contractuelles pour pertes de revenus liées aux retards dans la mise en service de certains projets (7,2 millions d'euros) et la bonne maîtrise des charges, notamment au sein d'Helexia qui a récemment intégré le Groupe. La progression de 3,6 points de la marge d'EBITDA aurait été meilleure encore avec une ressource (éolienne, solaire et hydraulique) conforme avec la moyenne long terme : le déficit de ressource 2020 par rapport à cette dernière a eu un impact négatif sur l'EBITDA de 11,1 milllions d'euros, dont 7,5 millions d'euros au premier semestre et 3,6 millions d'euros au second semestre.

3 (Energie effectivement produite) / (énergie qui serait produite si les centrales produisaient 100% du temps à 100% de leur puissance)

4 Source : Global Wind Energy Council 2019

5 Source : bilan RTE 2019

6 Source : bilan RTE 2020

3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

25 mars 2021

Services: poursuite de la hausse de la contribution à l'EBITDA Groupe

En millions d'euros

Avant éliminations des services fournis en interne

Revenus

Dont revenus internes

Dont revenus externes

EBITDA

Marge d'EBITDA

FY 2020 FY 2019 Var. à taux courants Var. à taux constants 136,5 144,2 -5% -1% 66,1 98,5 -33% -31% 70,4 45,7 +54% +62% 11,6 11,7 -1% +20% 8,5% 8,1% +0,4 pt +1.9 pts

▪ +54% de ventes de Services aux clients tiers

Les revenus 2020 des Services, internes et externes, s'élèvent au total à 136,5 millions d'euros7.

En l'absence de nouveaux projets internes fortement contributeurs, les revenus intra Groupe (éliminés en consolidation) ressortent en baisse de -33 % sur l'année.

En revanche, à 70,4 millions d'euros, les revenus de Services vendus à des clients tiers ressortent en hausse de +62% à taux de change constants et de +54% à taux de change courants, illustrant l'excellente dynamique commerciale des Services en dépit de la crise économique et sanitaire. L'activité des Services a notamment contribué au démarrage de l'activité Ventes d'énergie dans deux nouveaux pays, l'Albanie et la Jordanie, où les équipes Services étaient déjà actives pour des clients tiers.

Confirmant cette montée en puissance des ventes externes, le carnet des commandes des clients tiers à fin 2020 est robuste à 157,8 millions d'euros (2,2 fois les revenus externes 2020).

▪ Développement, Construction et Fourniture d'équipements

Les revenus de ce premier segment atteignent 114,2 millions d'euros (-5% à taux de change constants et -9% à taux de change courants). Ils reflètent une baisse de l'activité interne et la hausse de l'activité pour clients tiers, sur chacun des trois métiers du segment. Le Groupe a ainsi cédé 180 MW de projets à construire au Brésil et en France, à des partenaires emblématiques tels que les français Total-Eren et Siloé Infrastructures ou le japonais Toda, tout en assurant pour des clients tiers des prestations de Construction principalement au Portugal, au Burundi et au Brésil (175 MW en construction à ce jour). Ce niveau significatif d'activité a permis de générer une marge d'EBITDA à deux chiffres, en ligne avec les attentes du Groupe.

▪ Exploitation-maintenance

Les revenus du segment Exploitation-maintenance atteignent 22,4 millions d'euros (+23,1% à taux de change constants et +17,2% à taux de change courants). Ils reflètent une croissance de l'activité en interne comme pour les clients tiers, avec désormais la contribution de la société Greensolver acquise pendant l'année. Bien qu'en amélioration par rapport à 2019, le segment continue d'afficher une marge d'EBITDA inférieure à l'équilibre, réduisant légèrement la rentabilité globale des Services.

7 Ce chiffre, qui constitue une révision par rapport à la publication du 26 janvier 2021, intègre un reclassement de 10,7 millions d'euros venant désormais en déduction des dépenses d'exploitation. Ce reclassement est sans impact sur l'EBITDA et sur le cash

4