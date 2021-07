Voltalia : nouveau crédit syndiqué

Voltalia annonce la signature d'un nouveau crédit syndiqué de 170 millions d'euros, avec un taux d'intérêt qui pourra être bonifié en fonction de l'atteinte de certains critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).



Ce crédit, d'une maturité de cinq ans, comprend un crédit renouvelable (pour deux tiers) et un prêt à terme tirable pendant deux ans (un tiers). Il bénéficie d'une sous-limite swingline et d'une clause accordéon permettant d'augmenter son montant pendant la vie du crédit.



Venant s'ajouter aux deux lignes de 80 et 100 millions d'euros déjà en place, le nouveau crédit syndiqué a pour objectif de renforcer la flexibilité financière du groupe d'énergies renouvelables dans le cadre de la poursuite de sa croissance.



