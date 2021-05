Voltalia : remporte un projet solaire en Guyane française

Voltalia annonce avoir remporté un nouveau projet en Guyane française pour une centrale mixte de production photovoltaïque et de stockage par batteries.



Nommé Parc Sable Blanc, ce projet associe une centrale de production d'électricité photovoltaïque d'un puissance de cinq mégawatts à une unité de stockage par batteries lithium-ion d'une puissance de cinq mégawatts et d'une capacité de 9,3 mégawatts-heures.



Voltalia va faire croître son complexe de Toco qui, grâce à ce nouveau contrat, confirme son rang de plus grand complexe de stockage par batteries en France avec une capacité de 25,6 mégawatts-heures.



Entièrement développé par Voltalia, le projet Parc Sable Blanc sera également construit et exploité par ses équipes. Il bénéficiera d'un tarif de vente garanti pendant 20 ans. Une fois mis en service courant 2023, Parc Sable Blanc portera la puissance du complexe de Toco à 19,3 mégawatts avec une capacité de 25,6 mégawatt-heures.









Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.