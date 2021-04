Voltalia : une centrale construite au Royaume-Uni

Voltalia cède plus de 3% en Bourse ce mardi après avoir annoncé le lancement de la construction d'une centrale de stockage par batteries au Royaume-Uni.



Cette centrale de stockage par batteries lithium-ion de 32 mégawatts doit être située près de la ville de Bristol et inclure 16 modules d'une capacité unitaire de deux mégawattheures chacun qui seront empilés deux par deux sur site dans une logique d'optimisation de la surface.



La mise en service du site, baptisé 'Hallen SSEB', est prévue au premier trimestre 2022.



Le projet, qui représente un investissement d'environ 15 millions de livres, ne s'appuie pas à ce stade sur des contrats long terme de vente, précise Voltalia dans son communiqué.



La centre doit contribuer à la stabilité du réseau électrique britannique dans un contexte de recours croissant à l'utilisation des énergies renouvelables au Royaume-Uni.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.