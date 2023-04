Voltalia : organise le financement d'un projet au Malawi

Voltalia annonce avoir signé un mandat avec IFC, une branche du Groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le secteur privé, afin d'organiser le financement du projet Dwangwa au Malawi.



Ce projet Dwangwa associe une centrale solaire de 55 mégawatts à une unité de stockage en batterie de 10 mégawatts.



L'électricité sera vendue dans le cadre d'un contrat de vente à long terme de 20 ans avec l'entreprise publique Electricity Supply Corporation of Malawi Ltd, la société publique de transport et de distribution d'électricité.



Ce projet innovant aura un impact positif particulièrement important sur le développement local : il représente près de 10 % de la capacité installée dans le pays, où moins de 15 % de la population est raccordée au réseau électrique, souligne Voltalia.







Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.