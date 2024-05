Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services (66,8%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ; - production d'électricité (33,2%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 336 GWh produits en 2023). La répartition géographique du CA est la suivante : France (18%), Europe (40,5%), Brésil (35,1%) et autres (6,4%).