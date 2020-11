Voltalia SA

Voltalia, présent en Jordanie depuis 2015 en tant que prestataire de services, devient l'actionnaire majoritaire de 4 centrales solaires



05-Nov-2020 / 07:15 CET/CEST

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire à hauteur de 70 % d'un portefeuille de 4 centrales solaires en Jordanie pour un total de 57 mégawatts. Ces centrales ont été construites, exploitées et en partie développées par Voltalia depuis 2015. Capitalisant sur le développement récent de son hub solaire en Egypte et sur sa présence de long-terme en Jordanie en tant que prestataire de services, Voltalia devient un producteur d'électricité sur ce marché en croissance. En Jordanie, la demande en énergie est anticipée en forte augmentation : la puissance installée devrait croître de 2,5 gigawatts entre 2017 et 2025 grâce à la compétitivité de l'énergie photovoltaïque. Le portefeuille acquis par Voltalia comprend 3 centrales de 11 mégawatts chacune situées à Ma'an et une centrale de 24 mégawatts à Mafraq, pour un total de 57 mégawatts. Voltalia connaît particulièrement bien ces centrales en tant que prestataire de services puisqu'il a participé à leur développement, les a construites en 2015 et est en charge de leur maintenance depuis leur mise en service en 2016. Le propriétaire s'est naturellement tourné vers Voltalia pour la cession de ces actifs compte tenu de la présence historique de Voltalia, de sa connaissance des centrales et des liens de longue date avec l'IFC[1], membre du Groupe de la Banque Mondiale, l'un des principaux bailleurs de fonds de ces quatre centrales. Les centrales bénéficient d'un contrat de vente d'électricité signé en 2016 pour une durée de 20 ans. Les revenus, dollarisés, sont garantis par le gouvernement de Jordanie pour la durée totale du contrat. « Grâce à nos positions fortes en Egypte et en Jordanie et notre rôle central de prestataire de services sur ces centrales solaires, nous avons pu saisir une opportunité en ligne avec notre stratégie de diversification des sources d'énergie et des géographies » a commenté Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. A date, l'énergie solaire représente 20 % de la capacité totale installée de Voltalia. Avec 1 gigawatt de capacité solaire additionnelle signée depuis juin 2019, Voltalia compte poursuivre le développement de cette technologie dans ses trois principales régions. Prochain rendez-vous : Revenus du T4 2020 le 20 janvier 2021 A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 8,5 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 994 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Relations Presse - Actifin jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] IFC : International Finance Corporation. Fichier PDF dépôt réglementaire



