Voltalia : progression de 42% du CA au 2e trimestre

Le 25 juillet 2024 à 07:12 Partager

Le groupe d'énergies renouvelables Voltalia affiche un chiffre d'affaires en progression de 42% à 137,8 millions d'euros au titre du deuxième 2024, dont des croissances de 31% pour les ventes d'énergies à 93,8 millions et de 75% pour les services à 44 millions.



Au 30 juin, il revendique des hausses de 15% pour sa capacité en exploitation et en construction, à 3,06 gigawatts (dont 2,45 gigawatts en exploitation) comme pour sa capacité exploitée pour les clients tiers, à 6,4 gigawatts.



Voltalia confirme ses objectifs 2024 d'un EBITDA d'environ 255 millions d'euros (dont environ 230 millions provenant des ventes d'énergie), et d'une capacité en exploitation et construction d'environ 3,3 gigawatts (dont environ 2,5 gigawatts en exploitation).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.