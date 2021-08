Voltalia : projet du parc solaire de Montclar

Voltalia annonce avoir été désigné lauréat de l'appel d'offres national pour le projet du parc solaire de Montclar (Alpes-de-Haute-Provence), une centrale solaire de 3,75 mégawatts qui sera construite sur une surface de 4,2 hectares.



Le parc se situe à Montclar, l'une des seules stations de ski autogérées en France et l'un des gisements solaires les plus élevés du pays. Grâce à ses 8.600 panneaux photovoltaïques, la centrale permettra d'alimenter en énergie verte plus de 2.500 habitants.



Le projet repose sur différentes innovations, dont une structure métallique particulièrement adaptée au contexte de montagne. Il intègre des partenariats avec plusieurs établissements scientifiques français tels que le CEA et l'école MINES ParisTech.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.