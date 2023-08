Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce l’ouverture d’un nouveau bureau en Albanie, à Tirana. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d’accompagner sa forte croissance dans le pays.

Le nouveau bureau de Voltalia, situé dans l’édifice appelé European Trade Center à Tirana, accueille actuellement 23 collaborateurs. L’équipe est majoritairement composée d’Albanais mais elle comprend aussi des profils venant d’autres pays européens.

Voltalia bénéficie d’une expérience acquise depuis plus de cinq ans dans le pays, d’abord comme constructeur de centrales solaires détenues par des clients albanais puis aussi comme développeur de sites photovoltaïques et éoliens pour compte propre, avec 140 mégawatts solaires en construction et 100 mégawatts solaires supplémentaires de contrats sécurisés.

Avec aujourd’hui plus de cent sous-traitants partenaires répartis sur différents sites et une connaissance approfondie du pays et du secteur, Voltalia dispose d'une base solide pour poursuivre sa croissance dans le pays.

L’Albanie, avec des besoins en énergie croissants et un mix énergétique déjà essentiellement renouvelable, continue à diversifier sa production en se tournant essentiellement vers le solaire et l’éolien.

Prochain rendez-vous : Résultats du premier semestre 2023, 27 septembre (avant bourse)

Voltalia en Albanie, une présence continue depuis 2018

Un fournisseur de services de construction et de maintenance

Voltalia est présent en Albanie depuis plus de cinq ans, à travers des contrats de construction clés en main pour des clients tiers portant sur trois centrales photovoltaïques (7,5 mégawatts). A titre d’illustration, en 2019, Voltalia a fourni ses services pour une centrale solaire de 2,5 mégawatts située dans la région de Fier, au sud-ouest du pays. Cette centrale solaire est en service depuis le troisième trimestre 2019. Les équipes grecques de Voltalia ont joué un rôle clé dans ce projet bénéficiant de leur proximité géographique et de leur connaissance précieuse de la région.

Un producteur d’énergie renouvelable

La centrale de Karavasta

En 2020, Voltalia a remporté un contrat de concession de trente ans pour une centrale photovoltaïque de 140 mégawatts, la plus grande des Balkans occidentaux. La construction de la centrale a débuté en juillet 2022 et à terme, cette centrale couvrira la consommation électrique annuelle de 220 000 habitants, équivalent à deux fois la consommation de villes albanaises telles que Vlora ou Kamza. Elle permettra également d’éviter l’émission de plus de 29 165 tonnes de CO 2 par an, soit environ 7% des émissions du secteur industriel en Albanie. La mise en service progressive est prévue pour le dernier trimestre 2023.

Le projet Spitalla

En mai 2021, Voltalia a remporté un second projet solaire à Spitalla, d'une capacité qui pourra atteindre à terme 100 mégawatts, situé dans la région de Dürres, sur la côte adriatique. Comme pour Karavasta, Voltalia est à la fois développeur, constructeur et exploitant du projet.

Le déploiement de projets innovants et de belles perspectives de croissance

Le gouvernement Albanais poursuit sa transition énergétique et déploie plusieurs appels d’offre éoliens. Pour une grande partie de ces projets, Voltalia est en phase active de prospection. L’entreprise travaille également sur des projets agrivoltaïques, où l’activité agricole et la production d’électricité sont combinées pour une utilisation optimale des terres. Cette synergie novatrice vise à créer une solution utile et efficace pour une économie rurale en pleine croissance.

A propos de Voltalia ( www.voltalia.com ) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,7 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 14,2 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 550 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices SBF 120, Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

