Voltalia : revenus nets annuels en hausse de 81%

Voltalia publie des revenus nets de 411,9 ME au titre de l'année 2021, en hausse de 81% à taux constants par rapport à l'exercice précédent.



Au 4e trimestre, les revenus nets ont progressé de 87% à taux constants, à 158,3 ME.



'Lequatrièmetrimestre a été marqué par la cession de deux parcs éoliens récemment misen exploitationau Brésil.Cette venteillustre notre stratégie d'optionnalitéquivise àdévelopper un volume élevé desitesen vue de conserver certains projets et de s'associer à des partenaires pour d'autres, tout enleur procurantdes services sur le long terme', commente Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.



Au regard des revenus enregistrés en 2021, Voltalia confirme son objectif 2021 d'un EBITDA normatif autour de 170 millions d'euros.



De plus, l'ambition d'atteindre 2,6GW en exploitation ou en construction d'ici fin 2023 est réaffirmée et sécurisée par les 1,7 GW déjà en exploitation ou en construction à fin décembre 2021 et le stock de 1 GW de contrats remportés et dont la construction n'a pas encore été lancée.



Dans ce contexte, le vise un EBITDA normatif dans la fourchette de 275 à 300 millions d'euros à horizon 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.