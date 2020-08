Voltalia : salué pour une vente de projet éolien

26/08/2020 | 13:16

Voltalia s'adjuge près de 6% après la vente d'un projet éolien prêt à construire de 28 mégawatts au Japonais TODA, assortie d'un contrat de services d'exploitation-maintenance par le Français pour huit ans à partir d'une mise en service attendue en juillet 2021.



'Ce projet se situe sur le cluster de Voltalia de Serra Branca au Nord-Est du Brésil où le groupe exploite ou construit 1,1GW pour son compte propre et 0,7GW ont été vendus à des tiers', souligne Invest Securities.



'Ce site dispose encore d'un potentiel de 0,7GW à exploiter ou à vendre. Plus généralement, avec un portefeuille global de projets sécurisés de 7,8GW à fin 2019, la vente de projets en développement devrait contribuer aux résultats de manière plus récurrente', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.