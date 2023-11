Voltalia : signe un contrat d'électricité verte avec Co-op

Voltalia et Co-op concluent un partenariat durable pour la fourniture d'électricité verte au Royaume-Uni



Co-op, l'une des plus grandes coopératives de consommateurs au monde, et Voltalia annoncent conjointement la signature d'un contrat de vente d'électricité (Corporate PPA1) d'une durée de 15 ans pour l'ensemble de la production du parc solaire Eastgate de 34 mégawatts, situé dans le Yorkshire du Nord.



Co-op s'approvisionnera en électricité pour ses établissements, notamment les magasins d'alimentation, les centres de distribution et les maisons funéraires dans tout le Royaume-Uni.



Les premiers travaux de construction ont commencé sur le parc, qui comptera au total 62 500 panneaux solaires une fois achevé. Lorsque tous les panneaux solaires fonctionneront au maximum de leur capacité, ils fourniront suffisamment d'électricité pour couvrir jusqu'à 7,5 % des besoins totaux annuels de Co-op en électricité.



Sur une année complète, la production représentera environ 34 000 mégawattheures d'électricité, ce qui est suffisant pour alimenter plus de 170 magasins d'alimentation Co-op.



