Voltalia signe un contrat de vente d'électricité avec la City de Londres



18-Nov-2020 / 07:20 CET/CEST

Le programme innovant de la City en faveur de l'énergie verte pourrait inspirer d'autres autorités locales Voltalia (Euronext Paris, code ISIN FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, renforce sa présence au Royaume-Uni et construira une centrale solaire de 49,9 mégawatts pour fournir, via un contrat de 15 ans, de l'électricité verte à la City, le prestigieux quartier d'affaires de Londres. Selon la Corporation de la City de Londres, ce programme de 40 millions de Livres Sterling en faveur d'une énergie verte pourrait faire figure d'exemple pour d'autres autorités locales cherchant à réduire leurs émissions de CO2 et réduire leurs coûts. Les autorités du « Square Mile[1] » ont signé un contrat d'approvisionnement en électricité d'une durée de 15 ans avec l'acteur international des énergies renouvelables Voltalia pour l'achat de l'intégralité de l'électricité produite par une nouvelle centrale solaire située dans le Dorset et composée de 95 000 panneaux photovoltaïques. Ce contrat liant directement un producteur d'énergies renouvelables à une autorité publique est une première au Royaume-Uni et permettra à Voltalia de financer et construire la centrale tout en générant une économie de 3 millions de Livres Sterling sur la facture énergétique de la Corporation de la City. Ce contrat permettra, selon la City, de contrôler les coûts et d'éliminer les risques liés à la détention en propre de sociétés d'énergie : les cessions des structures détenues par les conseils municipaux de Nottingham et Bristol, chroniquement déficitaires, en sont l'illustration. La centrale solaire, d'une capacité de 49,9 mégawatts - soit l'énergie nécessaire pour alimenter environ 15 000 foyers- fournira plus de la moitié de l'électricité de la Corporation de la City, alimentant notamment des bâtiments historiques tels que le « Guildhall », son centre administratif, trois marchés de gros et le Centre culturel Barbican. Ce nouveau contrat s'inscrit dans la Stratégie d'Action pour le Climat de la City. A travers ce programme lancé le mois dernier, la City vise la neutralité carbone du Square Mile d'ici 2040, soit 10 ans avant les objectifs fixés par le Gouvernement. Jamie Ingham Clark, Président du Sous-Comité Actifs Corporate de la Corporation de la City de Londres, a déclaré : « Il s'agit d'un schéma innovant qui, nous l'espérons, fera figure d'exemple pour les autres autorités locales du Royaume-Uni. Cela leur permettrait de réduire leurs émissions sans les risques associés à la détention en propre de sociétés ou d'infrastructures d'énergie et sans recours à des fonds gouvernementaux. Comme nombre d'organisations, nous faisons face à un environnement incertain dans le contexte du Brexit et de la COVID-19. Nous ne pouvons toutefois laisser ces évènements nous empêcher d'agir pour lutter contre le changement climatique, une question mondiale désormais reconnue comme nécessitant une action immédiate et des investissements. Ce contrat, qui soutient notre Stratégie d'Action pour le Climat, va permettre de réduire nos émissions de CO2 et nous donner accès à une électricité plus compétitive et plus sûre, protégée de la volatilité des prix du marché de l'énergie. » Voltalia est présent au Royaume-Uni depuis 2012. Le Groupe a développé, construit et exploite actuellement 22 centrales solaires, soit une capacité totale de 193 mégawatts - sans compter les développements en cours. « Nous sommes très fiers d'accompagner la City de Londres dans l'atteinte de son objectif de neutralité carbone à horizon 2040 en fournissant de l'électricité verte au quartier historique du « Square Mile », le c?ur financier et commercial du Royaume-Uni. Ce nouveau succès confirme notre leadership dans le domaine des corporate PPA et démontre notre capacité à proposer des solutions répondant aux défis des organisations en matière de transition énergétique. Notre modèle, notre savoir-faire et notre expérience sur l'ensemble de la chaîne de valeur sont autant de gages d'une énergie compétitive et dé-risquée. Enfin, ce contrat soutient notre expansion au Royaume-Uni. Il va nous permettre de continuer à développer nos positions et de sécuriser de nouveaux contrats dans le pays. Notre objectif est également de renforcer notre présence dans les services de gestion des centrales, pour garantir la performance optimale de celles-ci » a commenté Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Depuis 2018, la Corporation de la City s'approvisionne en électricité 100 % renouvelable à travers des centrales existantes. Le contrat avec Voltalia va permettre la construction d'une nouvelle centrale verte, réduire le recours aux énergies fossiles et contribuer à l'atteinte des objectifs en termes d'énergie verte. La Stratégie d'Action pour le Climat de la Corporation de la City l'engage à créer plus d'espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes au sein du « Square Mile », avec des trottoirs plus larges et de nouveaux parcs, ainsi qu'à mettre à jour la réglementation des plans d'urbanisme pour encourager la construction de bâtiments plus durables, créant ainsi 800 emplois verts. Pour la signature de ce contrat, la Corporation de la City a été accompagnée par le réseau mondial de services professionnels Ernst & Young et par le cabinet d'avocats international DLA Piper. Voltalia a été conseillé par Burgess Salmon et Norton Rose Fulbright. La centrale solaire située dans le village de Spetisbury, Dorset, a obtenu les permis d'urbanisme du Conseil du Dorset en février. A propos de City of London Corporation (www.cityoflondon.gov.uk) La Corporation de la City de Londres est l'organe de direction du "Square Mile" dédié au quartier dynamique et prospère de la City. Elle soutient la diversité et la durabilité au service de la ville de Londres au sein d'un Royaume-Uni au rayonnement international. A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 8,5 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 994 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. [1] Autre appellation de la City de Londres faisant référence à la superficie du quartier



