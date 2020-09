Voltalia SA

Voltalia signe un contrat de vente d'électricité avec la utility brésilienne Copel pour une nouvelle centrale solaire de 260 mégawatts



09-Sep-2020

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a signé un contrat long-terme de vente d'électricité avec Copel, une utility brésilienne. La nouvelle centrale solaire de 260 mégawatts sera située au sein du complexe Serra Branca de Voltalia, dans l'État du Rio Grande do Norte, le plus grand site mixte éolien et solaire au monde. « Voltalia atteint grâce à ce contrat 1,9 gigawatts de projets développés avec succès dans son complexe de Serra Branca. Ce nouveau succès souligne la qualité de ce site éolien et solaire qui attire des utilities locales et des entreprises internationales qui veulent s'approvisionner en énergie propre. Avec un potentiel supplémentaire de 0,5 gigawatt à Serra Branca, le développement de notre nouveau complexe de Canudos d'une capacité pouvant atteindre 1 gigawatt, ainsi que d'autres sites de plus petite taille, Voltalia est un des leaders de la production d'énergie renouvelable au Brésil. Je suis très fier de nos équipes et je les remercie pour leur engagement, en particulier dans le contexte actuel » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Voltalia va construire une centrale solaire de 260 mégawatts (SSM 3 à 6) et fournir de l'électricité à Copel dans le cadre d'un contrat de 14 ans débutant en 2023. Les projets SSM 3 à 6 devraient être mis en service au cours du premier semestre 2022 et l'électricité produite durant la période d'anticipation sera vendue dans le cadre d'un contrat court-terme déjà signé avec Copel. Une partie des travaux de construction devrait avoir lieu en même temps que ceux de la centrale solaire SSM 1&2. Ainsi, en mutualisant les ressources des centrales SSM 1 à 6, Voltalia réalisera d'importantes économies d'échelle à tous les stades, y compris pour la maintenance où une même équipe assurera le bon fonctionnement des deux centrales solaires. Un partenaire solide, bien connu de Voltalia Copel est l'une des principales utilities au Brésil, au service de 4,7 millions de clients dans 395 municipalités et 1 113 localités (districts, villes et villages). Partenaire de longue date de Voltalia, avec une participation minoritaire dans le parc éolien SMG de Voltalia (108 mégawatts) depuis 2015, Copel a été plus récemment l'un des signataires du contrat de 238 mégawatts pour les parcs solaires SSM 1&2[1]. Copel est cotée à la bourse de São Paulo, de New York et de Madrid et son principal actionnaire est l'État du Paraná. Le solaire, une source d'énergie compétitive Le solaire représente désormais 0,5 gigawatt sur le site de 2,4 gigawatts de Voltalia à Serra Branca, le plus grand site mixte éolien et solaire au monde. Les deux sources d'énergie sont complémentaires puisque le vent souffle principalement la nuit à Serra Branca. Ce nouveau contrat démontre l'attractivité et la compétitivité du solaire dont le coût a considérablement baissé : -82% entre 2010 et 2019 (source IRENA). A date, le solaire représente 20 % de la puissance installée totale de Voltalia. La société a l'intention de développer cette technologie dans ses trois principales régions, et a déjà signé des contrats pour une puissance supplémentaire de 1 gigawatt dans le solaire. Prochain rendez-vous : Résultats du S1 2020 le 24 septembre 2020 (avant bourse) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 [1] Communiqué de presse du 2 mars 2020 Fichier PDF dépôt réglementaire



