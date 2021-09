Voltalia : un premier semestre sans surprise

En repli de 3,2% à 12,25 euros, Voltalia accuse l'un des replis les marqués du SRD. Le producteur d'énergies renouvelables, membre de la galaxie Mulliez, a dévoilé ce matin des résultats semestriels qualifiés de sans surprise par Invest Securities. Du fait du caractère saisonnier des ressources (vent, soleil, rivières) des centrales détenues par Voltalia, le résultat net semestriel est négatif comme par le passé.



La perte nette (part du groupe) est en hausse de 36% à 21,4 millions d'euros (31% à taux de change constant) reflétant la hausse de l'activité.



L'Ebitda s'établit à 34,1 millions d'euros en hausse de +44% (+69% à taux de change constants) intégrant une progression de chacune des activités du groupe.



La marge d'Ebitda ressort en repli de 4,4 points à 22,5%, du fait principalement de la montée en puissance des Services pour clients tiers, une activité peu capitalistique qui génère donc une marge sur revenus inférieure à celle de la production d'électricité.



Les revenus s'élèvent à 152,1 millions d'euros, en progression de +72% (+85% à taux de change constants). Sur la période, l'activité a bénéficié de l'effet conjugué de l'accélération des mises en service des nouvelles centrales, l'augmentation de la production d'électricité portée par un meilleur niveau de ressource et la forte dynamique des ventes de services.



Voltalia est confiant dans l'atteinte de son objectif d'un Ebitda normatif 2021 d'environ 170 millions d'euros. Le consensus table sur un Ebitda publié de 165 millions d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs 2023 de 2,6GW en exploitation ou en construction et d'Ebitda normatif compris entre 275 et 300 millions d'euros contre 272 millions d'euros attendu.



En 2023, grâce notamment à l'augmentation prévue de la puissance installée, l'Ebitda normatif devrait atteindre la fourchette de 275-300 millions d'euros.