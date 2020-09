Voltalia : une offre de panneaux solaires avec Ikea

22/09/2020 | 10:26

Le spécialiste français des énergies renouvelables Voltalia a annoncé mardi qu'il allait proposer avec le géant suédois de l'ameublement Ikea un service 'clé en main' d'installation de panneaux solaires destiné aux particuliers.



Dans un premier temps, les deux entreprises prévoient de proposer aux clients français d'Ikea deux offres censées leur permettre de réduire leur facture d'énergie de 50% en moyenne grâce à l'autoconsommation et à la revente du surplus d'électricité produit.



L'offre 'Solstrale' - conçue pour les toitures les mieux exposées - est commercialisée à partir de 6990 euros pour six panneaux, et 7990 euros pour neuf panneaux.



L'option 'Solstrale Plus', qui s'adapte à différents types de toits, est quant à elle proposée avec du matériel pour optimiser la production et l'autoconsommation, à partir de 7990 euros pour six panneaux, et 8990 euros pour neuf panneaux.



Présentées comme rentables en sept à 10 ans en moyenne, ces installations clé en main proposent plusieurs types de garanties, dont cinq ans pour le service après-vente tout compris et 10 ans minimum de garantie du fabricant sur les composants.



