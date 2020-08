Voltalia : vend un projet éolien prêt à construire de 28 mégawatts avec des services de construction et de maintenance

Voltalia SA

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la vente d'un projet éolien prêt à construire de 28 mégawatts à l'entreprise japonaise de construction TODA. Pour ce projet situé au sein du complexe Serra Branca de Voltalia, l'entreprise fournira à TODA des services de construction, d 'exploitation, de maintenance et de gestion administrative. « Grâce à notre pipeline de projets de haute qualité et à notre modèle intégré, nous sommes en mesure de vendre des projets à différents stades : prêts à construire, en phase de construction ou déjà en exploitation. Dans le cadre de l'accord signé avec TODA, nos équipes fournissent une solution complète comprenant des services de Développement, de Construction (EPC), d'Exploitation-maintenance et de Gestion d'Actifs (au sens des services proposés par Greensolver) pour le futur parc éolien. » commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. Un nouveau parc éolien développé avec succès dans le complexe Serra Branca de Voltalia Le projet TODA fait partie du complexe Serra Branca de Voltalia, le plus grand site mixte éolien et solaire au monde. Celui-ci couvre environ 40 000 hectares, dans une zone de 50 kilomètres sur 15. Le complexe de Serra Branca bénéficie d'une infrastructure de connexion au réseau de plus de 2,4 gigawatts développée et construite par Voltalia. Celle-ci connecte 0,8 gigawatt de centrales éoliennes Voltalia en exploitation et en construction, 0,3 gigawatt de projets solaires Voltalia bénéficiant de contrats déjà signés, 0,7 gigawatt de centrales éoliennes vendues à des partenaires (incluant TODA) et 0,7 gigawatt de potentiel supplémentaire à vendre à des partenaires ou à conserver par Voltalia. Un contrat de services couvrant un large périmètre... La construction du nouveau parc doit débuter cette année, pour une exploitation commerciale prévue en juillet 2021. Cette date marquera le début du contrat de services de huit ans prévoyant l'exploitation et la maintenance des infrastructures électriques telles que les réseaux de moyenne tension, les sous-stations et les lignes de transmission. Voltalia sera aussi en charge de la supervision du parc éolien, incluant l'analyse de la performance des turbines, ainsi que de sa gestion administrative. Ce large spectre de services couvre donc des services techniques et administratifs, des services proposés en Europe de manière habituelle par Greensolver, filiale de Voltalia. Les premières ventes de développement ont été comptabilisées par Voltalia dès le premier semestre 2020. Les revenus issus des développements ultérieurs et de la construction sont attendus dans les prochains trimestres, avant que les services de maintenance ne génèrent des revenus sur le long-terme. ...avec l'appui d'un nouveau Centre d'Exploitation Éolien, à la pointe de la technologie Pendant la phase d'exploitation de la centrale, Voltalia fournira ses services via son nouveau Centre d'Exploitation situé à Mossoro, Rio Grande do Norte, qui sera 100% opérationnel dans les prochains mois. Ce Centre sera en charge de la surveillance et de l'exploitation des parcs éoliens dans le monde entier et maximisera la production d'énergie des parcs éoliens de Voltalia comme de ses clients. Prochain rendez-vous : Résultats du S1 2020 le 24 septembre 2020 (avant bourse) A propos de Voltalia ( www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l'électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d'une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,3 GW et d'un portefeuille de projets en développement d'une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l'exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d'électricité verte aux services d'efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d'action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d'Euronext à Paris (FR0011995588 - VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L'entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l'indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia Relations Investisseurs : invest@voltalia.com +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr +33 (0)1 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



