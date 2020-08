Voltalia : vente d'un projet éolien au Brésil

26/08/2020 | 07:35

Voltalia annonce la vente d'un projet éolien prêt à construire de 28 mégawatts, situé au sein de son complexe géant Serra Branca au Brésil, à l'entreprise japonaise de construction TODA. Les termes financiers de la transaction ne sont pas divulgués.



La construction du nouveau parc doit débuter cette année, pour une exploitation commerciale prévue en juillet 2021. Cette date marquera le début d'un contrat de services de huit ans prévoyant l'exploitation et la maintenance des infrastructures électriques par Voltalia.



Le groupe français sera aussi en charge de la supervision du parc éolien, incluant l'analyse de la performance des turbines, ainsi que de sa gestion administrative. Ce large spectre de services couvre donc des services techniques et administratifs.



