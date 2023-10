Voltalia : vente d'une centrale solaire au Brésil

Voltalia annonce avoir vendu une centrale solaire de 420 mégawatts qu'il a développée dans le complexe d'Arinos, au sud-est du Brésil. L'acquéreur, Newave Energia, se reposera aussi sur Voltalia pour la construction et la maintenance des infrastructures électriques.



'Les futures centrales photovoltaïques de Newave Energia produiront l'équivalent de la consommation de 1,3 million d'habitants du pays et éviteront l'émission d'environ 350 kt de CO2 par an', précise le groupe français d'énergies renouvelables.



La capacité potentielle totale d'Arinos est de plus de 1,8 gigawatt entièrement développée par Voltalia (comprenant ce projet cédé). La totalité du site bénéficiera d'économies d'échelle grâce à sa taille, le projet Newave Energia jouant un rôle important à cet égard.



