VOLTAS LIMITED : Jefferies & Co. favorable sur le dossier

Voltas Limited est une société basée en Inde, qui fournit des produits de climatisation et de refroidissement, des projets d'ingénierie et des produits et services d'ingénierie. Son segment comprend le segment des produits de refroidissement unitaires pour le confort et l'utilisation commerciale, qui est engagé dans la fabrication, la vente et les services après-vente d'appareils de refroidissement et de produits de stockage du froid ; Le segment Projets et services électromécaniques, qui comprend l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), la plomberie, la lutte contre les incendies, le très bas voltage (VBT) et les services spécialisés, le segment Maintenance des installations et services difficiles, qui comprend les contrats d'exploitation et de maintenance (E&M) dans divers secteurs, les rénovations et la gestion de l'énergie, le segment Solutions pour l'eau, qui comprend les solutions de traitement de l'eau pour les secteurs de l'industrie, du pétrole et du gaz et des eaux usées domestiques, et le segment Produits et services d'ingénierie, qui comprend les machines textiles et les équipements pour l'exploitation minière et la construction.

Secteur Equipements et composants électriques