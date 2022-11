L'entreprise indienne Voltas subit une perte trimestrielle suite à la résiliation d'un contrat.

La perte nette consolidée du fabricant de produits de refroidissement et d'ingénierie pour les trois mois se terminant le 30 septembre était de 74,1 millions de roupies (896 660,21 $), par rapport à un bénéfice de 1,04 milliard de roupies il y a un an.

Voltas, connu pour ses climatiseurs, réfrigérateurs et purificateurs d'air, a encouru une dépense unique de 1,06 milliard de roupies car un client étranger a mis fin à un contrat.

La société, constituée en 1954 en tant que coentreprise entre les frères Volkart de Suisse et Tata Sons d'Inde, a déclaré qu'elle évaluait les recours juridiques pour contester la résiliation et récupérer le produit de la garantie bancaire et les montants dus par le client.

La pandémie de COVID-19 et la guerre Russie-Ukraine ont entraîné une flambée des coûts des matières premières, ce qui a porté un coup aux marges des fabricants de biens de consommation dans le monde entier.

Les dépenses globales ont augmenté de 6,9 % au deuxième trimestre.

Le bénéfice avant éléments exceptionnels et impôts s'est établi à 1,20 milliard de roupies, contre 1,43 milliard de roupies un an plus tôt.

Le revenu consolidé des opérations a connu une faible hausse de 4,7% à 17,68 milliards de roupies.

Les actions de Voltas, qui est en concurrence avec LG Electronics Inc et Samsung Electronics Co Ltd, ont baissé d'environ 6,8% au cours du trimestre.

(1 $ = 82,6400 roupies indiennes)