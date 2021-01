Voluntis : Grâce à ses succès commerciaux et ses opérations financières, Voluntis est en bonne voie pour poursuivre l'exécution de sa feuille de route stratégique en 2021 et au-delà

Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX) (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, dresse le bilan d’une riche année 2020 et expose ses perspectives pour l’exercice 20211.

À cette occasion, Pierre Leurent, Directeur Général, déclare : « Avec notre nouvelle feuille de route stratégique de mars 2020, nous avons donné à Voluntis une trajectoire, pour 2020 et les prochaines années, qui nous permette d’atteindre notre plein potentiel. Les réalisations de 2020 ont prouvé que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes fiers des avancées de cette année et entendons poursuivre ce chemin vertueux pour continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires. »

Mise en œuvre du plan stratégique et signature de nouveaux partenariats majeurs

L’objectif stratégique de 2020 était la conclusion de partenariats d’envergure avec des laboratoires pharmaceutiques de premier plan pour commercialiser les thérapies numériques développées par la société, prioritairement dans le domaine de l’oncologie.

Pour rappel, le marché mondial des thérapies numériques est attendu en croissance annuelle moyenne de +21% entre 2019 et 2025 et devrait représenter 8,7 milliards de dollars à cet horizon2. La pandémie de Covid-19 a même accéléré cette tendance, révélant la nécessité accrue de mettre en œuvre des solutions de suivi médical à distance. Dans le même temps, le marché global de l’oncologie représente la plus vaste aire thérapeutique de l’industrie pharmaceutique mondiale avec un volume d’affaires estimé à 237 milliards de dollars en 20243.

C’est dans ce cadre que Voluntis a conclu une collaboration avec Bristol-Myers Squibb, annoncée en mars 2020, pour développer des solutions thérapeutiques numériques pour la gestion des symptômes de patients atteints du cancer et leur suivi à distance par les professionnels de santé. Cette collaboration vient compléter le portefeuille de programmes en développement en oncologie s’appuyant sur Theraxium Oncology, la plateforme de Voluntis pour les thérapies numériques dans le domaine de l'oncologie.

En parallèle, dans le domaine du diabète, seconde aire thérapeutique mondiale (58 milliards de dollars de revenus pharma estimés en 2024), également visée par Voluntis, la société a annoncé, en juillet 2020, un accord de licence mondial avec Biocon Biologics. Cet accord global est basé sur Insulia®, la thérapie numérique développée par Voluntis, homologuée par la FDA et marquée CE, pour les patients atteints de diabète de type 2 traités par insuline basale.

Jusqu’à 25 millions d’euros de revenus pré-lancement déjà contractualisés entre 2020 et 2024, avec des premières facturations commerciales significatives en 2020

Sous réserve du respect de certaines conditions contractuelles, l’ensemble des accords signés depuis décembre 2019 pourrait générer jusqu'à 25 millions d'euros de facturations commerciales cumulées pré-lancement entre 2020 et 2024, principalement constituées de paiements initiaux et d'étape.

En complément de ces paiements initiaux et d’étape, le lancement commercial des solutions codéveloppées permettrait à Voluntis de percevoir des revenus additionnels de licences au titre de l’usage de ses thérapies numériques. Ceux-ci pourraient représenter cumulativement des dizaines de millions d'euros par an, sur la base des revenus par patient négociés et du nombre prévisionnel d'utilisateurs finaux.

Pour le seul exercice 2020, Voluntis a généré 10,2 millions d’euros de facturations commerciales, soit une multiplication par 3,8 par rapport à 2019 (2,7 millions d’euros).

Avancée notable en vue des lancements commerciaux, la société a obtenu le marquage CE pour sa solution en oncologie Oleena® ouvrant ainsi la voie à la future commercialisation des thérapies numériques basées sur la plateforme Theraxium Oncology au sein de l’Union Européenne.

Outre les solutions déjà mises sur le marché par Voluntis, les lancements commerciaux des différentes solutions codéveloppées à la faveur des nouveaux accords conclus depuis fin 2019 sont attendus de façon graduelle entre 2021 et 2024.

11,1 millions d’euros de trésorerie disponible à fin 2020 et une visibilité financière renforcée

Voluntis a engagé en 2020 un programme ambitieux d’adaptation de son organisation à sa nouvelle stratégie, aussi bien en France qu’aux Etats-Unis. Ces ajustements d’organisation, associés à la hausse des facturations commerciales, ont un impact favorable sur la consommation nette de trésorerie, hors nouveaux financements, passée de 17,7 M€ en 2019 à 5,9 M€ en 2020, et sur les résultats du Groupe qui seront publiés le 29 mars prochain.

Voluntis a également mis en place de nouveaux financements afin de consolider sa structure financière. Voluntis a ainsi levé un total de 11,9 millions d’euros en 2020, dont 6 millions d’euros de financements non dilutifs (PGE et prêt Innovation R&D de Bpifrance Financement) et 5,9 millions d’euros dans le cadre d’une levée de fonds réalisée notamment auprès de Debiopharm Innovation Fund, fonds corporate de la société Suisse Debiopharm, et Indigo, holding personnelle d’Eric Carreel, Président et co-fondateur de Withings.

Fort de ces moyens additionnels, le Groupe dispose d’une trésorerie de 11,1 millions d’euros à fin 2020, contre 5,1 millions fin 2019, et considère avoir sécurisé des fonds au-delà des besoins identifiés au cours des 12 prochains mois.

Par conséquent, la société n’entend pas faire usage de la ligne de financement obligataire flexible (« OCEANE-BSA ») qu’elle avait conclue 23 mars 2020, non utilisée à ce jour et dont la faculté de tirage, à l’initiative exclusive de Voluntis, expirera le 23 septembre 2021.

Perspectives commerciales et financières favorables pour 2021

Dans la dynamique de cette solide première année d’exécution de la nouvelle feuille de route stratégique, Voluntis compte poursuivre sur sa trajectoire favorable en 2021.

Sur le plan commercial, Voluntis vise la signature de nouveaux accords de partenariat qui confirmeront la puissance de la plateforme Theraxium et la capacité du Groupe à se déployer plus largement encore dans le domaine de l’oncologie.

Sur le plan financier, la société confirme ses ambitions pour 2021, soit une facturation commerciale annuelle comprise entre 8 et 12 millions d’euros, grâce aux revenus issus des accords commerciaux et des nouveaux franchissements d’étapes programmés sur l’exercice, et un cash-flow libre4 positif au second semestre de l’année.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2020, le 29 mars 2021, après Bourse.

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance.

Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : www.voluntis.com

Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960

Indicateurs Alternatifs de Performance :

Facturation commerciale : Paiements initiaux, redevances d'exclusivité et licences perpétuelles + Services de développement et intégration + Redevances Saas, royalties, maintenance & support

Cash-flow libre : flux de trésorerie générés par l’activité + flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives au groupe Voluntis et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Voluntis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport financier annuel 2019 et le rapport financier semestriel 2020 publiés par Voluntis respectivement le 30 avril 2020 et le 29 septembre 2020, dont une copie est disponible sur le site internet du Groupe (www.voluntis.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Voluntis ou que Voluntis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Voluntis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Voluntis décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

1 Toutes les données publiées ce jour sont non auditées

2 Source : Grand View Research 2017

3 EvaluatePharma World Preview 2019, Outlook to 2024

4 Voluntis a choisi de modifier ses indicateurs alternatifs de performance sur lesquels il communique ses objectifs en utilisant désormais le cash-flow libre à la place de l’EBITDA ajusté sur lequel le Groupe avait précédemment émis un objectif (EBITDA ajusté positif courant 2021). En effet, ce dernier indicateur induit une complexité importante, du fait des retraitements IFRS, le rendant peu propice à l’établissement de prévisions fiables. Le cash-flow libre constitue par ailleurs un indicateur pertinent pour suivre l’évolution de la trésorerie du Groupe.

