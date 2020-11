Voluntis : Lancement d'un nouveau programme R&D d'enrichissement de la plateforme Theraxium soutenu par un prêt de Bpifrance

Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX) (Euronext Paris, Ticker: VTX - ISIN: FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de R&D pour enrichir les capacités de sa plateforme Theraxium et l’obtention d’un nouveau prêt de Bpifrance pour soutenir son programme d'innovation.

Nouveau programme de R&D Theraxium avec un focus spécifique sur l'oncologie

Le nouveau programme de R&D lancé par Voluntis vise à compléter les capacités de la plateforme Theraxium, avec un focus particulier sur :

L'extension des capacités de son moteur algorithmique et des algorithmes médicaux existants, en tirant notamment parti de l'IA, avec un premier domaine d’application en oncologie. Ceci permettra notamment l’enrichissement des recommandations de soins de soutien pour la prise en charge des patients cancéreux ;

L'ajout de nouvelles fonctions IoT pour élargir la connectivité de la plateforme avec un ensemble plus important de capteurs et de dispositifs d'administration de médicaments utilisés par les patients ;

Renforcer les capacités de la plateforme en matière de data science afin de générer de nouvelles conclusions exploitables à partir des données d’utilisation en vie réelle des thérapies numériques.

Les nouvelles fonctionnalités de Theraxium développées par Voluntis seront progressivement mises à la disposition de ses partenaires pharmaceutiques et des utilisateurs finaux à partir de 2021, initialement dans le cadre de déploiements pilotes en collaboration avec certains centres d'oncologie.

Nouveau prêt obtenu auprès de Bpifrance

Pour soutenir ce programme, Voluntis a obtenu un nouveau prêt Innovation R&D de Bpifrance Financement.

Ce prêt d'un million d'euros a une durée de six ans et deux mois. Cette durée comprend une période de différé d'amortissement en capital de 14 mois suivie d'une période d'amortissement linéaire sur 5 ans, avec une première échéance trimestrielle payable le 31 mars 2022 et la dernière payable le 31 décembre 2026.

Ce prêt, qui n'est pas dilutif pour les actionnaires, porte un taux d'intérêt annuel fixe de 2,25%.

Pour mémoire, Voluntis a obtenu un prêt garanti par l'État (PGE) de 2 millions d'euros de BNP Paribas en septembre 2020.

"Notre nouveau programme de R&D ambitieux permettra à Voluntis de continuer à faire progresser son avance technologique dans le domaine en pleine évolution des thérapies numériques", a déclaré Etienne Vial, Chief Technology Officer. "Grâce à notre démarche d’innovation continue, nous sommes convaincus que Theraxium renforce sa position de plateforme de référence pour les entreprises des sciences de la vie qui développent des thérapies numériques.”

"Nous sommes heureux d'avoir obtenu un nouveau prêt de Bpifrance pour soutenir notre feuille de route en matière d'innovation", a ajouté Pierre Leurent, Directeur Général. "Cette injection de fonds supplémentaire et non-dilutive renforce encore notre situation financière et contribue à faire avancer nos initiatives de croissance.”

