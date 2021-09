Voluntis : Lettre aux Actionnaires

Aptar a déclaré son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire si, à l'issue de l'Offre, les actionnaires minoritaires ne détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote. Aptar se verrait alors transférer les actions de Voluntis non apportées à l'Offre moyennant une indemnisation, égale au prix d'Offre, de 8,70 € par action.

Le collège de l'AMF en date du 28 septembre 2021 a déclaré conforme l'Offre, emportant ainsi visa de la note d'information d'Aptar et de la note en réponse de Voluntis (respectivement sous les numéros 21-419 et 21-420).

Sur la base des conclusions de l'expert indépendant ainsi que des recommandations du comité ad hoc, le Conseil d'Administration, réuni le 9 septembre 2021, a rendu un avis motivé sur l'Offre et, à ce titre, a déclaré que celle-ci était conforme aux intérêts de Voluntis, de ses actionnaires et de ses salariés, et a ainsi recommandé aux actionnaires de la société d'apporter leurs actions à l'Offre.

Cette Offre fait suite à l'acquisition par Aptar, le 2 septembre 2021, d'une participation majoritaire à hauteur de 64,6% du capital social de Voluntis (sur une base non diluée) auprès des actionnaires de référence de la société et de certains managers, sur la base d'un prix de 8,70 € par action.

Voluntis fait l'objet d'une Offre Publique d'Achat Simplifiée (« l'Offre »), initiée par Aptargroup Holding SAS (« Aptar »), société ultimement contrôlée par AptarGroup, Inc., un leader mondial dans le domaine du conditionnement de produits pharmaceutiques et de biens de consommation.

Prix de l'Offre : 8,70 € par action OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE Clôture de l'Offre : 15 octobre 2021 VISANT LES ACTIONS VOLUNTIS

COMMENT APPORTER VOS TITRES À L'OFFRE ?

Tous les actionnaires de Voluntis doivent recevoir, de la part de leur intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, etc.), un formulaire de réponse à l'Offre, par courrier à leur domicile ou directement sur leur compte-titre en ligne.

Pour les actionnaires au nominatif, les actions doivent être converties au porteur pour être apportées à l'Offre. Dans ce cadre, vous devez demander la conversion de vos actions auprès de votre intermédiaire financier.

Si vous n'avez pas encore reçu le formulaire de réponse, nous vous invitons à suivre les instructions ci-après :

VOUS ÊTES VOUS ÊTES ACTIONNAIRE ACTIONNAIRE AU PORTEUR : AU NOMINATIF : Rapprochez-vous Rapprochez-vous de votre intermédiaire financier du service titres : (banque, courtier en ligne, etc.) BNP Paribas pour recevoir le formulaire Securities Services de réponse à l'Offre

Vous devez ensuite renvoyer ce formulaire de vente des actions Voluntis, complété et signé, à votre intermédiaire financier au plus tard le 15 octobre 2021, soit le dernier jour de l'Offre, pour pouvoir participer à l'Offre et céder vos titres Voluntis au prix de 8,70 € par action.

Le règlement-livraison sera effectué au fur et à mesure de l'exécution des ordres, deux (2) jours de négociation après chaque exécution des ordres, étant précisé que les frais de négociation (y compris les frais de courtage et la TVA afférente) resteront en totalité à la charge des actionnaires vendeurs.

Calendrier de l'Offre :

1er octobre 2021 Ouverture de l'Offre 15 octobre 2021 Clôture de l'Offre 18/19 octobre 2021 Publication de l'avis de résultat de l'Offre par l'AMF

Attention : pour pouvoir être pris en compte, votre ordre doit avoir été enregistré

par votre intermédiaire financier au plus tard le 15 octobre 2021

La note d'information d'Aptar, ayant reçu le visa n°21-419 de l'AMF le 28 septembre 2021, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'Aptar sont disponibles sur les sites Internet d'Aptar (www.aptar.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais au siège social d'Aptar.

La note en réponse de Voluntis, ayant reçu le visa n°21-420 de l'AMF le 28 septembre 2021, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Voluntis sont disponibles sur les sites Internet de Voluntis (www.voluntis.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais au siège social de Voluntis.

