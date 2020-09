Voluntis : Nomination de Guillaume Floch en qualité de Directeur Administratif et Financier de Voluntis

Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX) (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960) annonce aujourd'hui la nomination de Guillaume Floch en tant que Directeur Administratif et Financier, à la suite du départ de Matthieu Plessis.

Guillaume Floch, 44 ans, bénéficie de plus de 20 ans d’expérience professionnelle en finance, d’abord en cabinet d’audit, puis dans le secteur biopharmaceutique dans des fonctions de contrôle financier puis de direction financière. Il a notamment occupé la fonction en tant que Directeur Financier de la société Hybrigenics (biotechnologies) pendant plus de 10 ans, après avoir occupé des fonctions de Responsable Administratif et Financier chez Zeneus Pharma (racheté par Cephalon). Guillaume est titulaire du DESCF et d’une MSTCF à l’Université Paris V.

Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis, déclare : « Je remercie Matthieu Plessis pour sa contribution très efficace à nos activités au cours des dernières années. Nous sommes ravis d’accueillir Guillaume Floch au sein de notre équipe et Guillaume va nous apporter sa forte expérience dans le secteur des sciences de la vie, pour accompagner la nouvelle étape de développement de la société, conformément à notre feuille de route stratégique ».

A propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies digitales, notamment en diabète et en oncologie. Voluntis a établi des partenariats de longue date avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Boston et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. Pour en savoir plus : www.voluntis.com

Voluntis est cotée au compartiment C d’Euronext Paris

Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960

