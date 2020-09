Voluntis : Résultats semestriels 2020 prometteurs et perspectives de facturations annuelles records

Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX) (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui ses résultats du 1er semestre 2020 arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 28 septembre 2020 ainsi que ses perspectives commerciales et financières.

A cette occasion, Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis, déclare : « Nous sommes satisfaits de ces premiers résultats post-présentation de notre plan stratégique en mars dernier. Si les normes IFRS peuvent rendre difficile la lecture de nos comptes, la vision cash est prometteuse. La forte progression de nos facturations commerciales, associée à l’ajustement en cours de notre base de coûts, nous permettent d’améliorer sensiblement notre EBITDA ajusté conformément à nos objectifs.

Au-delà des comptes semestriels, les neuf derniers mois ont été les plus fructueux pour l'entreprise en termes de prises de commandes. Les revenus de pré-lancement contractualisés par Voluntis sur la période dépassent ceux cumulés entre 2011 et 2019. Nous sommes ravis d'enregistrer des bénéfices immédiats de notre plan stratégique initié en début d'année et d'ouvrir la voie à la croissance durable de l'entreprise.

Si la crise sanitaire peut conduire à des décalages de certains programmes de la part des laboratoires pharmaceutiques, elle a mis en lumière l’importance des solutions de santé numérique pour optimiser les systèmes de santé et l’expérience des patients. Nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs financiers. »

Mise en œuvre du nouveau plan stratégique et nouveau partenariat majeur en oncologie

Voluntis a engagé, au cours du 1er semestre 2020, sa feuille de route stratégique qui fixe pour priorité le marché de l’oncologie, offrant de vastes opportunités de valorisation des thérapies numériques développées par Voluntis, et la conclusion de partenariats d’envergure avec des laboratoires pharmaceutiques de premier plan. Ce modèle économique permet de générer des paiements initiaux (upfront payments), et d’étape (milestones payments) à court terme, et, à l’issue du lancement commercial, des paiements annuels (royalties) liés au nombre de patients utilisateurs.

C’est dans ce cadre que Voluntis a conclu une collaboration avec Bristol-Myers Squibb, annoncée en mars 2020, pour développer des solutions thérapeutiques numériques pour la gestion des symptômes de patients atteints du cancer et leur suivi à distance par les professionnels de santé.

Cette collaboration a été signée après celle annoncée en décembre 2019 avec Novartis portant sur l’évaluation de la plateforme de thérapie numérique de Voluntis dans le cancer du sein. L’objectif de la collaboration est de mettre à disposition des patients des outils leur permettant la gestion effective de leurs symptômes et, ainsi, d’améliorer l’expérience patient et les résultats cliniques.

Ces collaborations s’appuient sur Theraxium Oncology, la plateforme de Voluntis pour les thérapies numériques dans le domaine de l'oncologie.

Forte hausse des facturations commerciales

Grâce à ces partenariats d’envergure, les facturations commerciales ont été multipliées par 7 entre le 1er semestre 2019 et le 1er semestre 2020 pour atteindre 5,8 millions d’euros, majoritairement dans le domaine de l’oncologie. Cette évolution favorable confirme la bonne exécution de la stratégie et le bien-fondé des partenariats afin d’optimiser les flux de trésorerie à court et moyen terme.

Dans le même temps, Voluntis a engagé un programme ambitieux d’adaptation de son organisation à sa nouvelle stratégie, aussi bien en France qu’aux Etats-Unis : le Groupe est ainsi passé de 113 collaborateurs à fin 2019, à 85 à fin juin 2020 et 75 à date1 tout en préservant la capacité d’innovation des plateformes numériques qui sont au cœur de la proposition de valeur de Voluntis. Ces ajustements d’organisation ne produiront leur plein effet économique qu’à compter du second semestre 2020.

Amélioration des résultats malgré l’impact de la norme IFRS 15

Cette évolution favorable ne se traduit que de façon marginale dans l’évolution du compte de résultats, en raison de l’application de la norme IFRS 15. Cette norme impose de découper chaque contrat client en obligations de performance et de comptabiliser le chiffre d’affaires de chaque obligation sur la base du transfert du contrôle. Ainsi, pour la plupart des contrats de collaboration, la reconnaissance du chiffre d’affaires est différée dans le temps, la différence entre la facturation et le chiffre d’affaires constaté étant comptabilisée en produits constatés d’avance. Ainsi, une part très limitée des nouvelles collaborations est aujourd’hui reconnue en chiffre d’affaires, le solde étant inscrit au bilan en produits constatés d’avance. Hors application de la norme IFRS 15, l’EBITDA ajusté ressort en nette progression, à -3,1 millions d’euros contre -7,0 millions au 1er semestre 2019.

Après prise en compte de la norme IFRS 15, le chiffre d’affaires semestriel ressort à 1,9 million d’euros contre 2,0 millions au 1er semestre 2019. L’EBITDA (-5,9 millions d’euros contre -7,0 millions au 1er semestre 2019) et le résultat net (-8,1 millions d’euros contre -8,4 millions un an plus tôt) s’inscrivent en légère amélioration.

Renforcement de la structure financière

L’augmentation des flux de trésorerie liée aux partenariats et la réduction de la structure de coûts rendue possible par la nouvelle feuille de route ont permis d’accroitre la visibilité financière de l’entreprise. Voluntis a généré un free cash-flow positif de 0,9 million d’euros, intégrant 3,1 millions de crédit d’impôt recherche (CIR) contre 1,7 million au 1er semestre 2019, contre une consommation de trésorerie de 7,4 millions d’euros sur la même période de 2019.

Au 30 juin 2020, Voluntis disposait d’une trésorerie disponible de 4,2 millions d’euros, renforcée en septembre par l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 2 millions d’euros.

La société estime ainsi pouvoir couvrir ses besoins de financement à 12 mois grâce à ce niveau de trésorerie et à la mise en place de financements complémentaires ou la signature de nouveaux partenariats en discussion. Voluntis dispose en outre d’un programme d’OCEANE-BSA qui pourrait être éventuellement mis en œuvre.

Progression de l’activité et des facturations attendues entre 2020 et 2024

A l’issue de ce premier semestre encourageant, Voluntis confirme ses objectifs financiers à court et moyen terme.

Dans ce contexte, Voluntis confirme viser une croissance significative de ses facturations commerciales en 2020. Ainsi, le montant des facturations depuis le début de l’année s’élève désormais à 8,4 millions d'euros, soit trois fois plus que la totalité de l'exercice 2019 (2,7 millions d'euros) grâce à ses accords de partenariat. Voluntis a notamment annoncé, en juillet 2020, un accord de licence mondiale avec Biocon Biologics autour d’Insulia®, la thérapie numérique développée par Voluntis, homologuée par la FDA et marquée CE, pour les patients atteints de diabète de type 2 traités par insuline.

Comme annoncé, sous réserve du respect de certaines conditions contractuelles, l’ensemble des accords signés depuis décembre 2019 pourrait générer jusqu'à 25 millions d'euros de facturations commerciales cumulées entre 2020 et 2024 (intégrant une partie significative des 8,4 millions facturés en 2020), principalement constitués de paiements initiaux et d'étape. Le lancement commercial des solutions co-développées permettrait en outre à Voluntis de percevoir des revenus de licences au titre de l’usage de sa plateforme Theraxium et de ses thérapies numériques propriétaires. Ceux-ci pourraient représenter cumulativement des dizaines de millions d'euros par an, sur la base des revenus par patient négociés et du nombre prévisionnel d'utilisateurs finaux.

Cette accélération significative des prises de commandes de Voluntis est une illustration de la dynamique positive du secteur de la santé numérique, qui est particulièrement notable pendant la crise du Covid-19. Les entreprises pharmaceutiques se tournent de plus en plus vers les thérapies numériques pour soutenir et enrichir leur portefeuille de produits afin d'offrir aux patients du monde entier une expérience de traitement optimale. Ces nouvelles solutions, grâce au suivi médical à distance, permettent en outre à davantage de patients d’être traités à domicile.

Cette croissance des revenus doit permettre à Voluntis d’atteindre son objectif d’équilibre financier, soit un EBITDA ajusté positif, courant 2021.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le Rapport financier semestriel 2020 est mis à la disposition du public ce jour et déposé à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

A propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. Pour en savoir plus : www.voluntis.com

Voluntis est cotée au compartiment C d’Euronext Paris

Mnemo : VTX - ISIN : FR0004183960

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives au groupe Voluntis et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Voluntis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport financier annuel 2019 et le rapport financier semestriel 2020 publiés par Voluntis respectivement le 30 avril 2020 et le 29 septembre 2020, dont une copie est disponible sur le site internet du Groupe (www.voluntis.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Voluntis ou que Voluntis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Voluntis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Voluntis décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Indicateurs Alternatifs de Performance :

Facturation commerciale : reflète l’activité commerciale et les passages de jalons techniques ou réglementaires pendant la période, qui ont souvent vocation à être différés ou étalés selon IFRS 15

EBITDA : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions

EBITDA ajusté : Il correspond à l’EBITDA corrigé de la variation des produits constatés d’avance et des charges différées en vertu de l’application de la norme IFRS 15 (produits facturés relatifs à des éléments dont le contrôle n’a pas été transféré, charges d’exécution des éléments produits au titre des contrats client et non encore transférés)

Compte de résultats consolidé

Semestre clos les 30 juin €m 2020 2019 Chiffre d'affaires 1,9 2,0 Autres produits 0,3 0,5 Total produits 2,2 2,5 Charges de personnel (5,8) (6,5) Autres charges opérationnelles (2,6) (2,7) Dotations nettes aux amortiss. & provisions d'exploitation (1,5) (1,3) Résultat opérationnel (7,7) (8,0) Résultat financier (0,4) (0,5) Impôts (0,0) (0,0) Résultat net (8,1) (8,4) EBITDA (6,1) (6,6) EBITDA ajusté (3,1) (7,0)

Tableau des flux de trésorerie

Semestre clos le €m 30/06/2020 30/06/2019 Flux de trésorerie générés par l'activité 1,4 (6,9) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (0,5) (0,5) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (1,8) 1,9 VARIATION DE TRESORERIE (0,9) (5,6) Incidences des variations de taux de change 0,0 0,0 TRESORERIE A L'OUVERTURE 5,1 19,8 TRESORERIE A LA CLOTURE 4,2 14,2

Bilan consolidé

Exercices clos les €m 30/06/2020 31/12/2019 Actif Immobilisations incorporelles nettes 2,5 2,7 Immobilisations corporelles nettes 3,0 3,3 Autres actifs non-courants 0,3 0,3 Autres immobilisations nettes 0,3 0,4 Actifs non courants 6,1 6,6 Créances clients et comptes rattachés 0,5 0,5 Autres actifs financiers courants - - Autres actifs courants 2,2 5,0 Trésorerie 4,2 5,1 Actifs courants 6,9 10,6 Total 13,0 17,3 €m 30/06/2020 31/12/2019 Passif et capitaux propres Capitaux propres (6,3) 1,7 Dettes financières non courantes 3,1 4,5 Provisions non courantes et autres passifs non courants 5,5 0,9 Passifs non courants 8,6 5,3 Dettes financières courantes 3,0 3,2 Fournisseurs et autres créditeurs 7,6 7,0 Passifs courants 10,7 10,2 Total 13,0 17,3

1 Hors sous-traitants

