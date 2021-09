Voluntis : Voluntis présente ses facturations commerciales et sa situation financière au 1er semestre 2021

Cambridge (Etats-Unis), Paris (France), 15 septembre 2021, 19h30 CET – Voluntis (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX – ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, fait le point sur ses facturations commerciales et sur sa situation financière non auditées au 1er semestre 2021, dans le cadre de la préparation des comptes semestriels de la société, qui seront publiés le 24 septembre prochain, et de la publication du rapport de l'expert indépendant[1] relatif au projet d'Offre Publique d'Achat initiée par la société AptarGroup, Inc. (NYSE : ATR) et visant les actions en circulation de Voluntis.

Au 1er semestre 2021, les facturations commerciales de Voluntis s'élèvent à 1,5 million d'euros contre 5,8 millions d'euros au 1er semestre 2020. Cet écart s'explique par les cycles de facturation qui peuvent différer d'une année sur l'autre, sans donner de tendance pour l'ensemble de l'exercice, et par la concrétisation plus lente de certains projets.

Dans ce contexte, Voluntis estime aujourd'hui pouvoir réaliser un volume de facturations commerciales de l'ordre de 9 millions d'euros sur l'exercice 2021, en ligne avec la fourchette d'estimation (8 à 12 millions d'euros) communiquée précédemment.

Par ailleurs, compte tenu des dépenses exceptionnelles engagées par Voluntis dans le cadre du projet de rapprochement avec Aptar, Voluntis renonce à son objectif de cash-flow libre positif au second semestre 2021 annoncé précédemment.

En outre, au 30 juin 2021, Voluntis dispose d'une trésorerie disponible de 6,3 millions d'euros, contre 11,0 millions fin 2020.

Prochain rendez-vous : publication des résultats semestriels 2021, le 24 septembre 2021, après Bourse.

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d'en améliorer l'efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance.

Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : www.voluntis.com

# # #

Contacts

ACTUS

Relations Presse

Vivien Ferran

vferran@actus.fr

+33 (0)1 53 67 36 34 ACTUS

Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes-Leib

voluntis@actus.fr

+33 (0)1 53 67 36 78 Voluntis

Directeur Administratif et Financier

Guillaume Floch

investisseurs@voluntis.com

+33 (0)1 41 38 39 20



Indicateur Alternatif de Performance :

Facturation commerciale : reflète l'activité commerciale et les passages de jalons techniques ou réglementaires pendant la période, qui ont souvent vocation à être différés ou étalés selon IFRS 15 (Paiements initiaux, redevances d'exclusivité et licences perpétuelles + Services de développement et intégration + Redevances Saas, royalties, maintenance & support)

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives au groupe Voluntis et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Voluntis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport financier semestriel 2020 et le rapport financier annuel 2020 publiés par Voluntis respectivement le 29 septembre 2020 et le 22 avril 2021, dont les copies sont disponibles sur le site Internet du Groupe (www.voluntis.com), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Voluntis ou que Voluntis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Voluntis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Voluntis décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

[1] Rapport intégré dans le projet de note en réponse disponible sur le site de Voluntis

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x5ttaZablmfKy21xlp1pbGSZmJtnxJWUmJWVm2JqZMzHZ5qWyWaTmMWbZnBilWVp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71003-voluntis_facturations_s1_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews