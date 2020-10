Voluntis : et Redox concluent un nouveau partenariat pour assurer l'interopérabilité des thérapies numériques avec les dossiers médicaux électroniques

Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX) (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui son partenariat stratégique avec Redox, leader des plateformes d’interopérabilité pour l'échange de données de santé. Ce partenariat permettra aux établissements et professionnels de santé d’intégrer automatiquement les informations relatives à l’expérience de traitement de leurs patients dans leur dossier médical électronique (EHR - Electronic Health Records) afin d'améliorer la qualité des soins et la collaboration entre professionnels. Redox et Voluntis travailleront ensemble afin d'améliorer l'intégration des thérapies numériques dans le cadre des pratiques cliniques courantes et d'enrichir les dossiers patients avec des informations sur la façon dont les patients vivent leur traitement à domicile. Les équipes cliniques seront ainsi mieux équipées pour anticiper la mise en œuvre de stratégies de soins permettant de répondre aux besoins individuels des patients au moment où ils en ont le plus besoin.

"Les thérapies numériques sont la prochaine grande innovation de rupture de l'industrie de santé. Elles permettent des interventions thérapeutiques personnalisées auprès des patients, définies par leur équipe soignante et fondées sur la preuve clinique", a déclaré Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis. "A travers notre collaboration avec Redox, nous avons l'intention de renforcer la capacité de notre plateforme Theraxium, et des thérapies numériques qu'elle soutient, à fonctionner de manière fluide avec les dossiers médicaux électroniques et devenir des outils intégrés dans la pratique courante."

Dans le cadre de cette collaboration, les deux sociétés intégreront Theraxium, la plateforme de thérapie numérique de Voluntis, à la plateforme d'interopérabilité de Redox. Les nouvelles fonctionnalités profiteront à toutes les solutions développées par Voluntis, qu’elles soient propriétaires ou co-développées avec ses partenaires de l’industrie des sciences de la vie.

Aujourd'hui, plus de 900 organisations de santé utilisant 55 logiciels de dossiers médicaux font confiance à Redox pour intégrer stratégiquement les solutions de santé numérique dans leurs activités quotidiennes. Grâce à ce partenariat, le portefeuille de produits Voluntis est immédiatement interopérable avec toute organisation utilisant Redox pour l'échange de données de santé afin d'optimiser l'expérience du professionnel de santé et du patient.

"Alors que nous traversons une période difficile en matière de santé, il est enthousiasmant de voir des entreprises comme Voluntis ouvrir la voie pour la mise sur le marché des solutions de santé numérique et la valeur considérable qu'elles apportent", a déclaré Niko Skievaski, cofondateur et président de Redox. "Mettre le pouvoir de l'information directement entre les mains des fournisseurs de soins et des patients contribuera à fournir des informations utiles pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou rares et changera la donne en matière de coordination des soins. Nous sommes fiers de notre travail avec Voluntis sur la mise en œuvre de modèles avancés permettant d'améliorer la qualité des soins grâce à la fluidité de l’information médicale."

À propos de Voluntis

Voluntis crée des thérapies numériques qui permettent aux personnes atteintes de maladies chroniques de gérer elles-mêmes leur traitement au quotidien, améliorant ainsi les résultats dans le monde réel. Les solutions de Voluntis, qui combinent des applications mobiles et web, utilisent des algorithmes cliniques pour fournir des recommandations personnalisées aux patients et à leurs équipes de soins. Par exemple, ces recommandations sont utilisées pour ajuster le dosage du traitement, gérer les effets secondaires ou surveiller les symptômes. En s'appuyant sur sa plateforme technologique Theraxium, Voluntis a conçu et exploite de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et dans le domaine du diabète. Voluntis a des partenariats de longue date avec des entreprises de pointe dans le domaine des sciences de la vie. Basée à Cambridge, MA, et à Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.voluntis.com, ou nous suivre sur Linkedin et Twitter.

À propos de Redox

Redox accélère le développement et la distribution de solutions logicielles pour les soins de santé grâce à une plateforme d'intégration complète permettant d'échanger des données sur les soins de santé de manière sûre et efficace. Avec une seule connexion, les données peuvent être transmises à travers un réseau croissant de 1 000 connexions en direct dans plus de 900 organismes de soins de santé et 250 fournisseurs de logiciels indépendants dans tous les États du pays. Redox échange régulièrement plus de 11 millions de dossiers de patients par jour, en s'appuyant sur une norme de données unique compatible avec plus de 55 systèmes de dossiers médicaux électroniques. Pour savoir comment tirer parti de la plateforme Redox, rendez-vous sur www.redoxengine.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives au groupe Voluntis et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Voluntis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport financier annuel 2019 et le rapport financier semestriel 2020 publiés par Voluntis respectivement le 30 avril 2020 et le 29 septembre 2020, dont une copie est disponible sur le site internet du Groupe (www.voluntis.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Voluntis ou que Voluntis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Voluntis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Voluntis décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

