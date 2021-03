Voluntis : renforce ses services de support clients à l'échelle mondiale en collaboration avec Zendesk

Regulatory News:

Voluntis (Paris:ALVTX) (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui l’évolution de son infrastructure mondiale de support clients en collaboration avec la société de logiciels de service clients Zendesk.

Grâce à cette nouvelle collaboration, Voluntis exploite désormais les capacités de Zendesk pour intégrer et optimiser les services de support qu'elle fournit à ses partenaires pharmaceutiques dans le cadre du déploiement commercial des thérapies numériques codéveloppées et dans le respect des réglementations en vigueur.

La nouvelle infrastructure permet notamment une meilleure coordination de toutes les activités liées à la maintenance et au support des thérapies numériques grâce à des services de soutien aux utilisateurs dont l’assistance technique, le traitement des plaintes et la matériovigilance regroupés dans une plateforme unifiée. En outre, elle offre de nouvelles capacités pour enrichir les options d'assistance en libre-service et omnicanales pour les patients et les professionnels de la santé. Par ailleurs, afin de favoriser l'amélioration continue des produits et des processus, de nouvelles fonctionnalités axées sur les données sont intégrées à la plateforme.

La nouvelle infrastructure de services est conçue pour être conforme aux normes HIPAA, GDPR, SOC 2 Type II, ISO 27001, en accord avec les politiques mondiales de conformité et de qualité de Voluntis.

"Nous sommes heureux d’offrir à nos partenaires du secteur des sciences de la vie des capacités de support enrichies en lien avec l'opération de nos thérapies numériques", a déclaré Pierre Leurent, directeur général de Voluntis. "Grâce à notre collaboration avec Zendesk, un leader de l'industrie dans le domaine du service clients, nous nous réjouissons d’aider à fournir des expériences de traitement optimales aux patients et à leurs équipes de soins dans le monde entier".

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2020, le 30 mars 2021, après Bourse.

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance.

Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : www.voluntis.com

Mnémo : ALVTX - ISIN : FR0004183960

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives au groupe Voluntis et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Voluntis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport financier annuel 2019 et le rapport financier semestriel 2020 publiés par Voluntis respectivement le 30 avril 2020 et le 29 septembre 2020, dont une copie est disponible sur le site internet du Groupe (www.voluntis.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Voluntis ou que Voluntis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Voluntis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Voluntis décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

